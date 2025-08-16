AKTUELNO

Politika

BLOKADERI PLANIRAJU HOROR: Sonom kiselinom na policiju - širi se jeziva poruka!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Marko Đoković, Privatna arhiva ||

Blokaderi, koji već četiri noći zaredom divljaju po gradovima širom Srbije i brutalno napadaju policiju koja samo pokušava da zaštiti ostale građane i očuva javni red i mir, planiraju da pripadnike organa bezbednosti zasipaju sonom kiselinom.

Naime, na mreži Iks je osvanuo jeziv predlog korisnika naloga BezStraga, koji je napomenuo da bi sona kiselina bila povoljno sredstvo da se "rastera žandarmerija", a uz to je, kako je navedeno, jeftina.

- Važno! Dragi, građani, čišćenje go*ana i kamenca koje je godinama ukorenjeno olakšaće nam sona kiselina. U dodiru sa kožom izaziva opekotine, a još veće ukoliko se prospe po radnoj uniformi ili po našim ljubimcima kerovima. Cena 139 dinara, do pobede - piše u skandaloznoj objavi na mreži Iks.

Podsetimo, juče je objavljen jeziv plan blokadera u kom se taksativno razrađuje na koji bi način pripadnici organa bezbednosti najlakše mogli da budu onesposobljeni. U tom planu se spominje prosipanje klikera ispred žandarmerije, kao i gađanje policajaca tim predmetima, što su ekstremisti sinoć i koristili protiv njih u Beogradu.

Takođe, savetuje se korišćenje farbe kojom bi se prekrili štitovi i viziri policajaca, ali i bacanje pokvarenih jaja na njih kako bi ih "zaustavio nesnosan smrad". Blokaderi su komentarisali i na koji se način najlakše može boriti sa suzavcem.

Autor: D.B.

#Horor

#Teroristi

#blokaderi

#jeziva poruka

#sona kiselina

POVEZANE VESTI

Politika

BLOKADERI PONOVO NAPALI POLICIJU: Haos ispred Pravnog fakulteta

Politika

N1 potvrdio: Blokaderi udarili na policiju!

Politika

UPRAVO SE OGLASILO JAVNO TUŽILAŠTVO Napadi na službena lica biće momentalno i odlučno krivično i prekršajno gonjeni

Politika

PRAVNI FAKULTET KAO TERORISTIČKA ĆELIJA: Blokaderi udarili na policiju, pa pobegli u zgradu

Politika

ISPUMPALI SE KAO BALONI: Pukli blokaderi foteljaši koji TERORIŠU građane - Još jednom pokazali koliko MRZE Srbiju i srpski narod (FOTO+VIDEO)

Politika

BLOKADERI SILEDŽIJE BACILI PIROTEHNIČKA SREDSTVA NA POLICIJU U KNEZA MILOŠA