BLOKADERI TERORISTI NAPALI PROSTORIJE SRS: Šešelj preti osvetom - Država će uraditi svoj posao, a ja svoj

Blokaderi teroristi napali su večeras prostorije SRS u Zemunu.

Lider radikala Vojislav Šešelj zapretio je osvetom .Šešelj je kazao da su blokaderi drogirani i da im preko ovoga neće preći.

- Kad prođe dejstvo droge kajaće se grozno što su se u to upuštali. J***ćemo im majku - poručio je predsednik SRS.

Poručio je da je potrebno da se hapse glavni organizatori blokada poput Vladana Đokića, Dinka Gruhonjića, Radivoja Jovovića...

Informer javlja da je lociran prvi siledžija koji je napao prostorije SRS lociran i očekuje se da će biti uhapšeni.

- Čeznem da dođem do njihovih imena. Država će uraditi svoj posao, a ja ću uraditi svoj - kazao je Šešelj.

Autor: Pink.rs