TERORISTIČKA N1 JAVLJA: Blokaderi napali pirotehničkim sredstvima nezaštićene inspektore u civilu, hteli da ih zapale žive (VIDEO)

Teroristička televizija N1 navija za nasilje i opravdava napad blokadera na inspektore u civilu, pokušavajući da relativizuje ozbiljnu opasnost i ugrožavanje života državnih službenika.

Na terorističkoj televiziji N1 u uživo programu nasilje nad državnim službenicima prikazuje se gotovo kao opravdano. Blokaderi napali su inspektore u civilu koristeći pirotehnička sredstva, bacajući ih direktno prema njima, sa namerom da ih ozbiljno povrede ili zapale žive.

Umesto da osudi napad, N1 je izveštavala na način koji sugeriše da je postupak blokadera “razumljiv” i da se radi o “akciji protiv sistema”, dok su inspektori predstavljeni gotovo kao meta. Snimci sa lica mesta jasno pokazuju da su ovi huligani spremni da ugroze život drugih, ali televizija pokušava da opravda njihovo nasilje i relativizuje opasnost koju predstavljaju.

Ovakav pristup, gde medij umesto da štiti zakon i građane, navija za nasilje, šalje opasnu poruku društvu i dodatno podstiče blokaderske napade. Jasno je da je reč o pokušaju da se normalizuje brutalnost nad policijom i inspektorima koji obavljaju svoj posao.

Autor: Pink.rs