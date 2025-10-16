OVO JE HRONOLOŠKA ANALIZA NAJVEĆIH OBMANA BLOKADERA! Liders SNS Vučević razmontirao izmišljotine kojima se služe 11 meseci

Lider naprednjaka i svetnik predsednika Republike Miloš Vučević na konferenciji za medije izneo je hronološku analizu najvećih obmana blokadera.

-Još jedna u nizu krupnih obmana i laži učinjena je od strane blokadera. Napravio bih malu hronološku analizu o najvećim obmanama kojima su se blokaderi služili 11 meseci. 15. marta ove godine imali smo užasnu laž, priču o zvučnom topu, da je policija naredila upotrebu uređaja koji do sada nije nikada korišćen u Srbiji i zdravstveno ugrozila zdravlje na hiljade građana. I to su plasirali danima, izmišljali da ljudi 48 sati posle odlaze kod lekara, da imaju tobože neke zdravstvene posledice. Dva dana posle su kroz društvene mreže motivisali, rekao bih i finansijski dodatno ohrabrili ljude da se prijave da imaju posledice. Onda je ta priča krenula da iščezava, kako je država argumentovano odgovarala da takav uređaj nikada nije bio upotrebljen. Plus smo imali analizu koju je uradila Ruska federalna služba bezbednosti. Posle toga ta priča iščezava, izbrisana je i niko od strane tužilaštva ne reaguje. Druga velika laž, avgust ove godine, sećate se nemira Vrbas, Bačka Palanka, Novi Sad, Valjevo. Izveštavanje jednog od tajkunskih medija da je policija pretukla mladića starog 16 godina. Isti mediji nastavljaju sa uživo prenosom da je taj mladić preminuo, odnosno da je policija toliko istukla nekog da je preminuo. Kada je država reagovala, videli ste da je to bila najpoganija laž. I nikom ništa. Nema više priče o prebijenom dečaku, nema ni izvinjenja. Dolazimo do ovih dana kada smo imali kanonadu da je studentkinja Anja Pušković oteta i kidnapovana i pretučena. Da je policija primenila silu samo zato što je podržavala blokade - rekao je Vučević.

- Sama studentkinja je izašla sa saopštenjem da je to sve neistinito. Naše ključno pitanje jeste kada će nadležno tužilaštvo konačno pozvati na odgovornost onih koji šire lažne vesti? Nisam spominjao hiljade „sitnih“ laži, sve ono što su nam radili 11 meseci, od toga da propada NTP u Novom Sadu, da se ruši Prokop, da je neko hteo da ubije ovog, da su hteli da siluju ne znam koga, sve to što je za svaku osudu. Plus o svemu onome što su izneli o predsedniku i njegovoj porodici. Postavlja se pitanje kada ćemo se kao narod i država izlečiti od te bolesti. Kada oni koji hoće da sruše države mogu da plasiraju laži bez ikakvog argumenta, a da ne odgovara niko. Kada će odgovarati ovi koji su izmislili priču o zvučnom topu, kada će odgovarati mediji i političari koji su pričali da je preminuo dečak u Valjevu i kada će odgovarati oni koji su rekli da je Anja Pušković maltretirana od strane policije - rekao je Vučević.

SNS nastavlja borbu za demokratsku Srbiju

SNS će, kako kaže Vučević, nastaviti borbu za nezavisnu i demokratsku Srbiju.

- Branićemo Srbiju, politički. posebno želim da se zahvalim svim Srbima širom Srbije, svakome ko je bio makar na jedno skupu protiv blokada, da ljudi pričaju o tome kako žive, da vidimo investicije, da se takmičimo s drugim državama. 11 meseci su nam pojeli kao skakavci sa raznim trikovima. Kada dođu izbori građani će odlučiti za koga su i da demokratski iskažu svoje uverenje. Tražimo odgvornost za one koji su obmanjivali građane, stvarali paniku - naveo je Vučević.

Vučić nema razlog da ne bude predsednik

Bojan Pajtić je, kaže Vučević, ključan čovek u separatističkom pokretu u Vojvodini, koji iz senke vodi sve što se dešava u tom delu Srbije i svi idu da se savetuju s njime.

-To pokazuje njihovu nemoć, slabost i želju da nešto urade protiv Vučića, a ne znaju kako to da sprovedu. Predsednik Vučić ima pun mandat, ali da dobrovoljno siđe sa mesta predsednika Republike ne vidim nijedan razlog. Pajtiću ostaje samo da mašta - rekao je Vučević.

Autor: S.M.