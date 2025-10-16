NOVA LAŽ NOVE S, NAZVALI VUČIĆA LAŽOVOM A on otkrio ISTINU o poginulima na protestima u evropskim državama! OVDE JE SVE CRNO NA BELO

Portal Nova S tvrdi da je Vučić lagao o 27 mrtvih na protestima u Evropi, ali javno dostupni podaci o protestima u evropskim zemljama tokom prethodnih godina potvrđuju njegove tvrdnje.

Naime, portal "Nova S" pustio je vest u kojoj su izneli neosnovane tvrdnje da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić slagao tokom obraćanja na konferenciji sa Ursulom fon der Lajen, objavivši tekst sa naslovom "Vučić slagao na konferenciji sa Fon der Lajen, nije trepnuo: Rekao da je bilo 27 mrtvih na protestima u velikim evropskim zemljama".

Portal Nova S u svom tekstu tvrdi da Vučićeva izjava o 27 poginulih na protestima u evropskim državama nije tačna, pritom navodeći da predsednik zapravo govori o protestima u Iraku koji nije evropska zemlja, s ciljem da ga diskredituju i optuže za navodno laganje.

Inače, da podsetimo predsednik Vučić je tokom konferencije sa Ursulom fon der Lajen govorio i o protestima u prethodnim godinama u velikim evropskim zemljama i o broju poginulih tokom tih protesta. Portal "Nova S" u tekstu tvrdi da je „lagao“ kada je pomenuo 27 mrtvih, međutim javno dostupni podaci pokazuju da je samo u Francuskoj tokom protesta „Žutih prsluka“ 2018. godine poginulo najmanje 11 ljudi, dok je veliki broj povređenih.

Vučić je istakao da je ponosan na demokratsko opredeljenje i ponašanje Srbije po pitanju protesta, dodavši da je na protestima tokom prethodnih godina u velikim evropskim zemljama bilo i po 27 mrtvih, dok u Srbiji za 11 meseci niko nije stradao.

- Ponosan san na demokratsko opredeljenje i ponašanje srpske države po pitanju protesta. Kada ste imali u velikim evropskim zemljama proteste, bilo je i po 27 mrtvih. U Srbiji srećom niko nije stradao u 11 meseci. Ovo je zemlja koja je šampion sveta po slobodi okupljanja. Imate preko 25.000 kriminalnih skupova, ilegalnih skupova, koje smo čuvali i brinuli o ljudima koji su ih organizovali. Kada pričate o reakciji policije, ako se to ikada dogodilo u Srbiji, to se dogodilo najmanje. Policija je reagovala u krajnjoj nuždi i sa minimum sile - rekao je Vučić tokom konferencije sa Ursulom fon der Lajen.

Autor: A.A.