AKTUELNO

Politika

JOVANOV O ĐILASU I KURTIJU: Imaju zajedničke lobiste, u istoj su grupaciji stranaka

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Potpredsednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X povodom odluke Partije evropskih socijalista (PES) da u članstvo primi Stranku slobode i pravde Dragana Đilasa i Samoopredeljenje Aljbina Kurtija.

- Čestitke! Pa lepo, baš! Imaju zajedničke lobiste, u istoj su grupaciji stranaka, istog dana su u tu grupaciju primljeni, na istom su zadatku rušenja predsednika - napisao je Jovanov u objavi i dodao: "Ko blizanci, bokte!".

pročitajte još

SABRALI SU NAS OVDE, S OBE STRANE DUNAVA Lider SNS Miloš Vučević poslao snažnu poruku iz Hrvatske: Fondacija 'Sveta Petka' daće nam dodatnu snagu za o

Autor: Pink.rs

#Aljbin Kurti

#Dragan Đilas

#Milenko Jovanov

#Politika

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

Đilas i Kurti - braća po stranci: Od danas je i zvanično (FOTO)

Politika

JOVANOV ODGOVORIO ĐILASU: On drži slovo o borbi protiv korupcije! Verovatno u 619 miliona lekcija

Politika

ORLIĆ O NEODLUČNOJ OPOZICIJI: Prvo neće beogradske izbore 2. juna, a onda hoće sve... TAJKUNSKI MEDRANO

Politika

JOVANOV ODGOVORIO ĐILASU: Provaljeni vam planovi i od njih nema ništa

Politika

JOVANOV OPLEO PO BLOKADERIMA: Lažovi, nasilnici i Šolakovo smeće!

Politika

Orlić: Đilas ponovo oklevetao državu