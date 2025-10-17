JOVANOV O ĐILASU I KURTIJU: Imaju zajedničke lobiste, u istoj su grupaciji stranaka

Potpredsednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X povodom odluke Partije evropskih socijalista (PES) da u članstvo primi Stranku slobode i pravde Dragana Đilasa i Samoopredeljenje Aljbina Kurtija.

- Čestitke! Pa lepo, baš! Imaju zajedničke lobiste, u istoj su grupaciji stranaka, istog dana su u tu grupaciju primljeni, na istom su zadatku rušenja predsednika - napisao je Jovanov u objavi i dodao: "Ko blizanci, bokte!".

Честитке!👏

Па лепо, баш!

Имају заједничке лобисте, у истој су групацији странака, истог дана су у ту групацију примљени, на истом су задатку рушења председника @avucic...

Ко близанци, бокте! pic.twitter.com/Dej7he6JkO — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 17. октобар 2025.

Autor: Pink.rs