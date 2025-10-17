JOVANOV O ĐILASU I KURTIJU: Imaju zajedničke lobiste, u istoj su grupaciji stranaka

Potpredsednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X povodom odluke Partije evropskih socijalista (PES) da u članstvo primi Stranku slobode i pravde Dragana Đilasa i Samoopredeljenje Aljbina Kurtija.
- Čestitke! Pa lepo, baš! Imaju zajedničke lobiste, u istoj su grupaciji stranaka, istog dana su u tu grupaciju primljeni, na istom su zadatku rušenja predsednika - napisao je Jovanov u objavi i dodao: "Ko blizanci, bokte!".
