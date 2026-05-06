Jovanov zakucao Đilasa: Odlično je razumeo koga je Vučić nazvao šljamom

Potpredsednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov odgovorio je predsedniku Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu na mreži Iks

-Činjenica da se ovoliko raspisao pokazuje da je Đilas odlično razumeo koga je Aleksandar Vučić nazvao šljamom, da se izgleda i prepoznao i malo uvredio, pa su jadni njegovi pokušaji izvrtanja onoga što je rečeno i uvlačenja u celu priču ljudi o kojima niko nije govorio, da bi njemu i njemu sličnima bili štit.

Ne kaže, i pored sve te skribomanije, gde je on bio tih dana i zašto mu ni ta nova vlast nije dozvoljavala da se približi bilo kakvim pozicijama moći, pa je morao u nekom budžaku da čeka trenutak da na vlast dođe Boris Tadić i omogu ći mu da, prema njegovim sopstvenim rečima, zaradi prve velike pare. Posle tih prvih velikih para mu je baš krenulo.

Doduše, narodu nije bilo ni blizu dobro kao njemu, jer su dobijali otkaze, firme su im propadale, oduzimani su im stanovi i kuće, jer je vrednost evra u odnosu na dinar porasla za 50% i nisu mogli da plaćaju rate kredita, ali nije ga bilo briga za te trivijalnosti kad su se stvorili idealni uslovi da se od preprodaje sekundi prihoduje 619 miliona evra?!

Eto. Zato bi moglo da se konstatuje da se era šljama ne završava 5. oktobrom i kratkim periodom posle. Trajalo je to...- napisao je Jovanov na mreži Iks.

Чињеница да се оволико расписао показује да је Ђилас одлично разумео кога је @avucic назвао шљамом, да се изгледа и препознао и мало увредио, па су јадни његови покушаји извртања онога што је речено и увлачења у целу причу људи о којима нико није говорио, да би њему и њему… https://t.co/ZjQPZUJTjQ — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 06. мај 2026.

Autor: S.M.