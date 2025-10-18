AKTUELNO

Politika

OTVORENI RAT BEZ RUKAVICA! Blokaderi sa fakulteta poručili blokaderima iz bivše vlasti - MI SMO VAŠ KRAJ! Citiraju i Njegoša

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Tanjug/Marko Đoković ||

Blokaderi s Fakulteta organizacionih nauka (FON) nastavili su rat na mrežama protiv trenutno najglasnijih opozicionih blokadera koji ne podržavaju njihovu "studentsku listu" - Novog DSS Miloša Jovanovića. Nakon što je su blokaderi sa ETF-a naveli da Novi DSS preko svoje omladine pokušava da opstruiše rad "studentskog pokreta", sa FON-a je stigla podrška ETF-ovcima.

"Studentski pokret čisti sve pred sobom, a ovo su samo poslednji trzaji mnogih stranaka", napisali su na nalogu na Iksu, a zatim su čak simbolično citirali Njegoša:

„Ko se topi, hvata se za pjenu, nad glavom se nadodaju ruke“, poručili su na kraju objave.

Prethodno su blokaderi sa Elektrotehinčkog fakulteta u Beogradu poručili Milošu Jovanoviću da pokuša da izađe na izbore bez njih pa "vidi koliko je visok i sniženi cenzus".

pročitajte još

BUKTI RAT IZMEĐU BLOKADERA I NOVOG DSS: Studenti poručili Jovanoviću: Izađite na izbore bez nas, pa ćete videti koliko je visok i sniženi cenzus!

Autor: Iva Besarabić

#Dragan Đilas

#Miloš Jovanović

#Opozicija

#Studenti

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

BUKTI RAT IZMEĐU BLOKADERA I NOVOG DSS: Studenti poručili Jovanoviću: Izađite na izbore bez nas, pa ćete videti koliko je visok i sniženi cenzus!

Politika

BLOKADERI SA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA SRAMNO PORUČILI: Pozivamo na haos u celoj Srbiji

Politika

'PONOVO STE BLOKADERI U SVEMU OMAŠILI' Uroš Piper jasan u 4 tačke: Blokaderi nasilnici ponovo poraženi!

Politika

POGLEDAJTE SVINJAC NA FON-u KOJI SU OSTAVILI BLOKADERI: Pacovi, nered, prljavština ostali iza njih (FOTO)

Politika

SUKOB MEĐU BLOKADERIMA! Studenti foteljaši sa Pravnog zahtevaju održavanje izbora DO KRAJA JUNA, a ovo je odgovor sa FON-a

Politika

NATAŠA JOVANOVIĆ: Miloš Jovanović je Đilasova pudlica, priziva obojenu revoluciju i narod dobro zna ko je i šta je