'BLOKADERI HOĆE DA SPALJUJU ŽIVE LJUDE, ŠTA JE SLEDEĆE - RITUALNO KLANJE?!' Milenko Jovanov: Zanimljiva fascinacija blokadera vatrom...

"Zanimljiva fascinacija blokadera vatrom..." komentar je Milenka Jovanova, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini na sinoćnji performans studenata blokadera.
"Možda to objašnjava i nameru da spale žive ljude u prostorijama SNS u Novom Sadu. Šta je sledeće? Da prinose žrtve ritualnim klanjem i piju krv?", zapitao se Jovanov u oštrom tvitu uz fotografije sa protesta.
Ova fotografija još jedan je dokaz da su protesti daleko od racionalnog izraza nezadovoljstva.
Šačica blokadera i juče je uznemiravala građane Beograda i Novog Sada, koji su, nakon njihovih blokada saobraćajnica, ulica, napada na policiju sada prešli na performasne sa jezivim maskama na glavama i stravičnim kostimima!
Занимљива фасцинација блокадера ватром... Можда то објашњава и намеру да спале живе људе у просторијама СНС у Новом Саду.— Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 19. октобар 2025.
Шта је следеће?
Да приносе жртве ритуалним клањем и пију крв? pic.twitter.com/yKw1H36gXQ
Takođe, izvođenje određenih njihovih predstava neodoljivo podseća na sektaške performanse.
A paljenje baklji nosi posebnu simboliku - to je bilo karakteristično za ekstremne nacionalističke grupe, 'banderovce'.
Blokaderi se sve jače i glasnije udaljavaju od dijaloga i borbe za prava građana, a sve više idu u radikalizaciju svojih, ionako nezakonitih protesta.
