AKTUELNO

Politika

'BLOKADERI HOĆE DA SPALJUJU ŽIVE LJUDE, ŠTA JE SLEDEĆE - RITUALNO KLANJE?!' Milenko Jovanov: Zanimljiva fascinacija blokadera vatrom...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

"Zanimljiva fascinacija blokadera vatrom..." komentar je Milenka Jovanova, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini na sinoćnji performans studenata blokadera.

"Možda to objašnjava i nameru da spale žive ljude u prostorijama SNS u Novom Sadu. Šta je sledeće? Da prinose žrtve ritualnim klanjem i piju krv?", zapitao se Jovanov u oštrom tvitu uz fotografije sa protesta.

Ova fotografija još jedan je dokaz da su protesti daleko od racionalnog izraza nezadovoljstva.

Šačica blokadera i juče je uznemiravala građane Beograda i Novog Sada, koji su, nakon njihovih blokada saobraćajnica, ulica, napada na policiju sada prešli na performasne sa jezivim maskama na glavama i stravičnim kostimima!

Takođe, izvođenje određenih njihovih predstava neodoljivo podseća na sektaške performanse.

A paljenje baklji nosi posebnu simboliku - to je bilo karakteristično za ekstremne nacionalističke grupe, 'banderovce'.

Blokaderi se sve jače i glasnije udaljavaju od dijaloga i borbe za prava građana, a sve više idu u radikalizaciju svojih, ionako nezakonitih protesta.

Autor: Iva Besarabić

#Milenko Jovanov

#Opozicija

#Politika

#SNS

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

'SRAMOTAN I BEDAN NAPAD' Milenko Jovanov žestoko osudio divljanje BLOKADERA ispred zgrade Ane Brnabić: Još jednom su pokazali kakav su TALOG

Politika

'HOĆETE VI DA IZAĐETE NA IZBORE?' Tenzije u Skupštini Srbije: Jovanov i Aleksić započeli brutalnu raspravu zbog 'iseljenja' iz vlade

Politika

'RUSI I UKRAJINCI NAKON TRI GODINE RATA SEŠĆE ZA ISTI STO' Jovanov: Blokaderi, kao odgovor na poziv na razgovor, histerišu i vređaju

Politika

Jovanov za Pink: Nasilje blokadera pokazuje da nema uslova da se održe vanredni izbori (VIDEO)

Politika

JOVANOV ODGOVORIO NA ĐILASOVU IZJAVU: Fakultete pretvorili u brloge i svinjce, univerzitete upropastili, škole uveli u anarhiju- posledice će biti kat

Politika

ENIGMA I REBUS UMOTANI U MISTERIJU... Milenko Jovanov reagovao na blamantan snimak: Joj, "elito"