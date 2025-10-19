'BLOKADERI HOĆE DA SPALJUJU ŽIVE LJUDE, ŠTA JE SLEDEĆE - RITUALNO KLANJE?!' Milenko Jovanov: Zanimljiva fascinacija blokadera vatrom...

"Zanimljiva fascinacija blokadera vatrom..." komentar je Milenka Jovanova, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini na sinoćnji performans studenata blokadera.

"Možda to objašnjava i nameru da spale žive ljude u prostorijama SNS u Novom Sadu. Šta je sledeće? Da prinose žrtve ritualnim klanjem i piju krv?", zapitao se Jovanov u oštrom tvitu uz fotografije sa protesta.

Ova fotografija još jedan je dokaz da su protesti daleko od racionalnog izraza nezadovoljstva.

Šačica blokadera i juče je uznemiravala građane Beograda i Novog Sada, koji su, nakon njihovih blokada saobraćajnica, ulica, napada na policiju sada prešli na performasne sa jezivim maskama na glavama i stravičnim kostimima!

Takođe, izvođenje određenih njihovih predstava neodoljivo podseća na sektaške performanse.

A paljenje baklji nosi posebnu simboliku - to je bilo karakteristično za ekstremne nacionalističke grupe, 'banderovce'.

Blokaderi se sve jače i glasnije udaljavaju od dijaloga i borbe za prava građana, a sve više idu u radikalizaciju svojih, ionako nezakonitih protesta.

Autor: Iva Besarabić