Jovanov o svađi blokadera i Đilasa: Nije mi ga žao, samo konstatujem

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Repulike Srbije/Peđa Vučković

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov prokomentarisao je aktuelnu svađu između blokadera i predsednika SSP Dragana Đilasa.

"Riđe g*vno, debil, kreten, smrad... Ja se nikad nisam tako izražavao o Draganu Đilasu. Naravno, na pamet mi ne pada da ga branim od onoga što je sam stvorio, niti mi ga je žao, već samo konstatujem", naveo je Jovanov na Iksu.

Podsećamo, netrepeljivost na relaciji opozicija - blokaderi svakim danom je sve veća.

Autor: S.M.

