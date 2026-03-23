Jovanov o svađi blokadera i Đilasa: Nije mi ga žao, samo konstatujem

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov prokomentarisao je aktuelnu svađu između blokadera i predsednika SSP Dragana Đilasa.

"Riđe g*vno, debil, kreten, smrad... Ja se nikad nisam tako izražavao o Draganu Đilasu. Naravno, na pamet mi ne pada da ga branim od onoga što je sam stvorio, niti mi ga je žao, već samo konstatujem", naveo je Jovanov na Iksu.

Podsećamo, netrepeljivost na relaciji opozicija - blokaderi svakim danom je sve veća.

Риђе г*вно, дебил, кретен, смрад...

Ја се никад нисам тако изражавао о @DraganDjilas

Наравно, на памет ми не пада да га браним од онога што је сам створио, нити ми га је жао, већ само констатујем. — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 23. март 2026.

Autor: S.M.