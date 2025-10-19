KURTIJEVI SPECIJALCI UPADALI U KUĆE NAORUŽANI, NAPRAVILI HAOS! Porodice uhapšenih Srba na KiM uznemirene: Deca su prestravljena

Nakon što je tzv. kosovska policija pretresla devet lokacija u Zubinom Potoku i Zvečanu i u akciji uhapsila sedmoro Srba, izabrani gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović kaže da je upad naoružanih policijskih jedinica izazvao veliko uznemirenje među meštanima i da su porodice čije su kuće pretresene doživele veliki stres.

Konstatuje da represija prištinskog režima ne prestaje ni nakon lokalih izbora.

Samo u Zubinom Potoku tzv. kosovska policija pretresla je sedam lokaclija, a šest osoba privela.

Perović kaže da je obišao sve kuće u kojima je izvršen pretres i razgovarao sa članovima porodica koje su pretrpele veliki stres.

„U ranijim jutarnjim časovima na teritoriji opštine Zubin Potok, jake policijske snage upale su u sedam časnih kolašinskih porodica. U ime Srpske liste obaveštavam javnost da sam svaku porodicu obišao i uz pomoć države Srbije biće im nadoknađena sva materijalna šteta, a sva pravna pomoć obezbeđena. Deca su prestravljena, kao i svi članovi ovih porodica“, istakao je Perović.

Dodaje da represija prištinskog režima nad Srbima ne prestaje ni nakon prošlonedeljnih lokalniih izbora, kada su, kako kaže, Kolašinci poverenje dali Srpskoj listi koja je osvojila više od 80 odsto glasova.

Jedan od privedenih Srba je Radomir Kasalović. Njegova supruga Brankica, vidno uznemirena, rekla je da su svi – ona, suprug i četvoro dece, spavali kada je policija upala u kuću i započela pretres bez prethodnog objašnjenja.

„Jutros oko šest sati upala je policija u kuću, nisam ih čula kada su ušli, samo sam čula pisku, decu su probudili…Ćerka je mnogo vriskala. Ja sam ustala, muž je bio iza mene. On je digao ruke, rekao da se boji… Ćerku sam čula u drugoj sobi, kaže - mama, policija je, pretresa, ne boj se. Ovde živimo ja, muž i četvoro dece. Njemu su vezali lisice, odveli ga u drugu sobu“, priča Brankica Kasalović.

Policija je, kaže, tražila svedoka koji će sa njima prisustvovati pretresu dok su porodicu ispitivali da li imaju zlato, novac ili oružje.

„Sve je ostalo prevrnuto, izlomljeno, obaljeno, ne daj Bože, ne može čovek da sastavi pet dana, da očisti taj nered i da sredi…“, opisuje ova žena šta je ostalo iza policije.

Zadržali su se, priča, skoro do devet sati.

„Zadržali su se do 15 do 9, kad su izašli, nisu ga odveli odmah, nemaju na osnovu čega, ništa nisu ni našli… Dete što je imalo motorole, to su motorole za šumu, kao dečija igračka, ništa više. Oni su posle rekli da mora da krene u policijsku stanicu, da da izjavu..Kažu, policijska stanica na severu. Ko njima može da veruje, nismo imali ni poverenja, ni da ga vode, ni šta rade“, dodaje ona.

Kako je rekla, deca su se ponovo preplašila kada su Radomira izvodili iz kuće.

Pretres je pratio i policijski pas kog su uvodili i kod životinja koje Kasalovići drže, a tokom pretresa je korišćen i skener.

„Znamo da ništa nisu mogli da nađu, nismo imali šta, niti da nađu, niti da odnesu. Samo koliko su nas uplašili, da deca traume imaju, ništa više. On je pušten oko pola deset, ne znam tačno, on me lično zvao, i to je, kad su ga pustili iz policijske stanice na ulicu. Pustili su ga posle, nakon davanja izjave. Policajac, kad sam ga pitala za šta, kaže da zna iz prošlosti šta je imao. Nema on iz prošlosti ništa. Lovačku pušku što je imao to su pre pet godina oduzeli. Onda su ga povezivali sa Zumberijem i to je završeno“, rekla je Kasalović i objasnila da su je pitali gde joj je muž bio pre 13 godina, čega kako sama kaže „ne može ni da se seti“.

Inače, Specijalno tužilaštvo i tzv. kosovska policija saošptili su u međuvremenu da je svih sedmoro privedenih pušteno nakon davanja iskaza, a da je sama akcija sprovedena u okviru istrage u vezi sa ubistvom službenika Euleksa.

