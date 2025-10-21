'KAKO VAS NIJE SRAMOTA' Piper ukazao na licemerje DSS: Kako ste pakovali ljude za Hag u kesama...

Novinar Uroš Piper ukazao je na licemerje DSS, koji se sada oprašta od generala Nebojše Pavkovića, a, kako Piper navodi, DSS i DS izručili su generala Haškom sudu.



- Kako vas nije sramota!

2025. godine DSS piše - "Počivaj u miru i hvala generale".

Za godinu dana, uprkos pritiscima, SNS nije napustio nijedan funkcioner

A šta su nekada radili dok su sa žutima bili vlast?

2002. prevremeno penzionionisali tadašnjeg načelnika Generalštaba generala Pavkovića.

‼️‼️‼️

2004. njihovo pravosuđe izdalo nalog za hapšenje…

2004. njihovo pravosuđe izdalo nalog za hapšenje Pavkovića po nalogu Haškog NATO tzv. suda.

2005. DSS i DS izručili generala Pavkovića Haškom NATO tzv. sudu.

Pa vi ste licemeri kakvih nema!

P.S. Ne pravdajte se da je Miloš Jovanović tada bio mlad, eto vam ga još u predsednistvu DSS nekadašnji visoki funkcioner režima Maršićanin pa ga pitajte kako ste pakovali ljude za Hag u kesama - objavio je Piper na mreži X.