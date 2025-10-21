'KAKO VAS NIJE SRAMOTA' Piper ukazao na licemerje DSS: Kako ste pakovali ljude za Hag u kesama...

Novinar Uroš Piper ukazao je na licemerje DSS, koji se sada oprašta od generala Nebojše Pavkovića, a, kako Piper navodi, DSS i DS izručili su generala Haškom sudu.
- Kako vas nije sramota!
2025. godine DSS piše - "Počivaj u miru i hvala generale".
Za godinu dana, uprkos pritiscima, SNS nije napustio nijedan funkcioner
A šta su nekada radili dok su sa žutima bili vlast?
2002. prevremeno penzionionisali tadašnjeg načelnika Generalštaba generala Pavkovića.
‼️‼️‼️— Uroš Piper (@UkiPiper74) 21. октобар 2025.
2004. njihovo pravosuđe izdalo nalog za hapšenje Pavkovića po nalogu Haškog NATO tzv. suda.
2005. DSS i DS izručili generala Pavkovića Haškom NATO tzv. sudu.
Pa vi ste licemeri kakvih nema!
P.S. Ne pravdajte se da je Miloš Jovanović tada bio mlad, eto vam ga još u predsednistvu DSS nekadašnji visoki funkcioner režima Maršićanin pa ga pitajte kako ste pakovali ljude za Hag u kesama - objavio je Piper na mreži X.