MARTA KOS OSUDILA NASILJE I VANDALIZAM DEMONSTRANATA: Pozivam na deeskalaciju tenzija

U Evropskom parlamentu večeras je održana debata o Srbiji, na kojoj se diskutovalo o padu nadstrešnice u Novom Sadu i protestima studenata, a tom prilikom evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozvala je obe strane na deeskalaciju tenzija.

Ona je rekla da Srbija mora da poštuje vrednosti Evropske unije - vladavinu prava, ljudska prava, demokratiju i slobodu okupljanja, medija i akademske zajednice, kao i da bi vlada trebalo da olakša rad organizacija civilnog društva.

"Očekujemo da reagovanje policije bude srazmerno i da se poštuju osnovna prava. EU očekuje istragu ovih predmeta prioritetno i takođe osuđujemo sve činove mržnje, vandalizma i nasilja od strane demonstranata. Nastavljamo da pozivamo obe strane na deeskalaciju tenzija", rekla je Kos.

Istovremeno ona je pohvalila napredak u vezi sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku i ulogu Saveta REM-a i naglasila da bi preporuke ODIHR-a trebalo da se usvoje kako bi svi bili ravnopravni u procesu.

Autor: Iva Besarabić