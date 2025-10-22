AKTUELNO

Politika

DA LI JE NEŠTO ZNALA? Marinika objavila snimak početka terorističkog napada! SLUČAJNOST ILI? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug ||

Poptredsednica SSP Marinika Tepić, ĐIlasova perjanica objavila je na društvenim mrežama snimak početka terorističkog napada, pa se postavlja pitanje kako je znala da će napad da se desi u tom trenutku?!

Tepićeva je na svom profilu na mreži Iks objavila snimak kada počinje teroristički napad u ćacilendu kada je jedan čovek teško ranjen, a šator zapaljen.

Da li je ovo slučajno ili ne, kako je znala kada počinje pucnjava i odakle joj te informacije?

Sa druge strane, Tepićeva je da bi se brže bolje oprala, odmah dala izjavu za tajkunske medije u kojoj tvrdi da je njena savetnica snimila ovaj trenutak!?!

Jedno je svima jasno, hoće po svaku cenu da uklone ćacilend, a blokaderi zajedno sa opozicijom danima i mesecima prete da će se tu desiti nešto fatalno!

#Marinika Tepić

#slučajnost

#snimak

POVEZANE VESTI

Svet

UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! Pogledajte snimak terorističkog napada u Nemačkoj: Auto kosi stotine ljudi punom brzinom!

Svet

(UZNEMIRUJUĆE) Pojavili su se PRVI SNIMCI terorističkog napada u Moskvi: Ima najmanje 10 mrtvih

Politika

Neviđeno divljaštvo na delu! Marinika i Aleksić čupali mikrofone iz skupštinske sale - Hoće da zaustave povećanje plata i penzija (VIDEO)

Svet

Prvi snimci terorističkog napada u Turskoj: Zabeležena jaka eksplozija i pucnji

Politika

Nebojša Bakarec: Razotkrivena Marinikina i Đilasova sumnjiva organizovana grupa za malverzacije!

Svet

Vesti nagoveštavaju nešto strašno! Ovo je prva reakcija Šolca nakon terorističkog napada u Magdeburgu