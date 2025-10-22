DA LI JE NEŠTO ZNALA? Marinika objavila snimak početka terorističkog napada! SLUČAJNOST ILI? (VIDEO)

Poptredsednica SSP Marinika Tepić, ĐIlasova perjanica objavila je na društvenim mrežama snimak početka terorističkog napada, pa se postavlja pitanje kako je znala da će napad da se desi u tom trenutku?!

Tepićeva je na svom profilu na mreži Iks objavila snimak kada počinje teroristički napad u ćacilendu kada je jedan čovek teško ranjen, a šator zapaljen.

Hm...

Ajmo polako.

Korak po korak.

Šta ovde u ovoj izjavi ne štima?



Ako su krenuli sa snimanjem nakon pucnja, odakle im snimak pre pucnja?

Šta još?

Primećuje li neko? pic.twitter.com/B46SbZKK8F — Dejo (@samodejo01) 22. октобар 2025.

Da li je ovo slučajno ili ne, kako je znala kada počinje pucnjava i odakle joj te informacije?

Sa druge strane, Tepićeva je da bi se brže bolje oprala, odmah dala izjavu za tajkunske medije u kojoj tvrdi da je njena savetnica snimila ovaj trenutak!?!

Jedno je svima jasno, hoće po svaku cenu da uklone ćacilend, a blokaderi zajedno sa opozicijom danima i mesecima prete da će se tu desiti nešto fatalno!