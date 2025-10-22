AKTUELNO

Politika

'JUNAK MILAN USPEŠNO OPERISAN' Vučić posetio ranjenog muškarca u Ćacilendu: Zajedno ćemo provesti veče na najslobodnijem mestu u srcu Evrope (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Vladan Anđelković (70), sa prebivalištem na opštini Stari grad, izvršio je danas užasan teroristički napad na druga lica i imovinu, izazvao je opštu opasnost, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je večeras, nakom završene operacije, posetio Bogdanovića koji će se uspešno oporaviti.

- Milan Bogdanović, junak iz Ćacilenda, uspešno je operisan. Lekari su mu izvadili metak, koji je primio pošto je napadača pitao: "Treba li Vam nešto, gospodine?" Obećao sam Milanu, da ćemo odmah po njegovom oporavku, zajedno provesti veče na najslobodnijem mestu u srcu Evrope, a to je Ćacilend.

P.S. Danas sam pogrešio, Milan je otac troje, a ne dvoje dece - napisao je Vučić na Instagramu.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

