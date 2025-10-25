SRPSKE TROBOJKE, OSMESI I JASNA PORUKA - SRBIJA JE PROTIV BLOKADA: Hiljade građana okupilo se u Kraljevu, Požarevcu i Vranju (FOTO)

Okupljanja građana koji se protive blokadama održala su se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju, a počela su u 17 sati.

Građani su poslali jasnu poruku - da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade.

U Požarevcu su se građani okupili u Tabačkoj čaršiji i na Trgu oslobođenja, u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika, a u Vranju na raskrsnici Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.

Okupljanja građana koji se protive blokadama održana su do sada širom Srbije šest puta počev od 20. avgusta.

17:42 - Lider SNS-a Miloš Vučević istakao je u Požarevcu da je mesecima na sceni u Srbiji pokušaj obojene revolucije.

- Oni žele da sruše Aleksandra Vučića i Srbiju - rekao je Vučević, a gradom odzvanja ''Miloše, Miloše''.

17:34 - Podrška studentu Milošu Pavloviću

Pavlović je istakao da su građani pokazali da im je dosta blokada.

17:24 - Macut u Požarevcu

Premijer Đuro Macut rekao je da je ovo pokušaj da se pokaže slobodarska Srbija.

- Mogao bih reći da je ovo slobodna volja ljudi. Pokazatelj da ljudi sami razmišljaju. Ovo nije nikakav partijski skup. Pokušaj da se pokaže slobodarska Srbija koja nikad nije bila u stegama i klišeima. Ono što se dešavalo početkom godine je pokazatelj druge Srbije. To je preraslo u politički pokret koji je napravio veliki problem naročito u prosveti. Ali, izvukli smo se. Ovo je pokazatelj da ljudi slobodno razmišljaju - kazao je Macut.

Povodom situacije u Pionirskom parku Macut kaže da se pokazuje velika tenzija i da ljudi ne mogu da savladaju ono u njima.

17:20 - Ministar za javna ulaganja Darko Glišić rekao je da je broj okupljenih u Kraljevu pokazao da je ljudima dosta terora i blokada.

- Treba da odgovaraju oni koji su počinili nasilje - kazao je Glišić i istakao da ujedinjeni možemo mnogo toga da uradimo.

17:15 - Srđan predvodi kolonu u Vranju

- Ova ulica je pre par godina bila kaldrma, niko sa invaliditetom nije mogao da prođe, a sada vidite. Predsednik Vučić i vlasti Vranja pomažu nam puno - rekao je Srđan Trajković ispred Udruženja osoba sa paraplegijom iz Vranja.

17:09 - Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da narod želi samo jednu poruku da pošalje:

Želimo da Srbija nastavi da radi i da se gradi...

Gašić je sa narodom u Kraljevu.

17:06 - Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević poručila je da se Srbija napokon vraća u normalu.

Ona je pružila podršku građanima koji su se okupili u Vranju.

17:00 - Vranje ustalo protiv blokada

16:46 - U Požarevcu se ori "Oj, Kosovo, Kosovo"

16:43 - Trubači zagrejali atmosferu

U Kraljevu sa bine se čuju trubači, koji su zaduženi da zagreju atmosferu.

16:31 - Deca i veterani u Kraljevu

U Kraljevu su se večeras okupili i veterani otadžbinskih ratova, kao i veliki broj mališana u narodnim nošnjama.

16:30 - Ogroman broj ljudi u Požarevcu

Pola sata pre početka skupa u Požarevcu se okupio ogroman broj ljudi.

16:14 - Narod se okuplja u Požarevcu

Pred okupljanje u Požarevcu sve je mirno, a građani sa mlađim naraštajima dolaze da pruže podršku svojoj državi.

Autor: Pink.rs