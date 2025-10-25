AKTUELNO

CIK objavio rezultate izbora u 35 opština – Srpska lista dominira, Priština još čeka!

Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini objavila je konačne rezultate lokalnih izbora za gradonačelnike u 35 opština.

Izbori su održani 12. oktobra, ali rezultati za Prištinu, Junik i Mamušu još nisu objavljeni zbog razmatranja uloženih žalbi.

Srpska lista ostvarila je ubedljivu pobedu u devet od deset opština sa srpskom većinom – Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, severna Kosovska Mitrovica, Gračanica, Štrpce, Ranilug, Novo Brdo i Parteš. U Klokotu će se održati drugi krug izbora 9. novembra.

Kod albanskih stranaka, kandidati Samoopredeljenja pobedili su u Podujevu, Štimlju i Kosovskoj Kamenici, Demokratski savez Kosova u Lipljanu i Istoku, Demokratska partija Kosova u Srbici, Đeneral Jankoviću i Uroševcu, dok su kandidati Alijanse za budućnost Kosova pobedili u Dečanima i Klini. Kandidat stranke Nisma pobedio je u Mališevu.

Drugi krug lokalnih izbora biće održan 9. novembra u sledećim opštinama: Đakovica, Gnjilane, Dragaš, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Južna Mitrovica, Obilić, Orahovac, Peć, Priština, Prizren, Suva Reka, Vitina, Vučitrn, Junik, Mamuša i Klokot.

