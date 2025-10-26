BLAGO MAJCI, NISTE POLICAJCI Blokaderi iz Novog Pazara i Valjeva vređaju srpske policajce, reporterka N1 ODUŠEVLJENA (VIDEO)

Opoziciona N1 ne prestaje da slavi blokadere koji nastavljaju da maltretiraju obične građane iz dana u dan.

Kako se može videti na snimku, reporterka N1 bila je oduševljena kada je blokaderska skupina krenula da skandira protiv policije.

"Ono što se sada čulo sa megafona jeste doskočica 'Blago majci, niste policajci'!", rekla je ona.

Opoziciona N1 uvek se stavlja na stranu onih koji prave haos i blokiraju Srbiju, čak i kada se skandira protiv policije. Sramno!

Pogledajte na snimku:

BLOKADERI IZ NOVOG PAZARA I VALJEVA VREĐAJU SRPSKE POLICAJCE, REPORTERKA N1 ODUŠEVLJENA: "Ono što se sada čulo sa megafona jeste doskočica 'Blago majci, niste policajci'!" pic.twitter.com/u5V7wFDTIR — Detektor laži (@LaziDetektor) 26. октобар 2025.

Autor: Pink.rs