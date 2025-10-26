AKTUELNO

Politika

LJILJANA SMAJLOVIĆ: 'Bojana Maljević je dobila zasluženi publicitet za IDIOTSKI TVIT O DIMLJENIM ĆACIJIMA' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novinarka Ljiljana Smajlović, žestoko je odgovorila glumici Bojani Maljević.

"Situacija je tako loša u zemlji da moramo da se plašimo ovakvih stvari i sve nas ovo čini veoma nervoznim... Zabrinjava me ne samo to što se desilo, već i taj talas potcenjivanja toga", rekla je.

"Mislim da je ova gospođa Maljević dobila zasluženi publicitet za taj idiotski tvit o dimljenim Ćacijima", naglasila je Smajlovićeva. 

Autor: Pink.rs

#Bojana Maljević

#Ljiljana Smajlović

#Opozicija

#Politika

#blokaderi

#ćacilend

POVEZANE VESTI

Politika

'Generalni štrajk doživeo fijasko' Ljiljana Smajlović otkrila istinu (VIDEO)

Politika

'OČEKIVALI DA DOĐU NA VLAST BEZ IZBORA, A SAD IH TRAŽE JER SE TO NIJE DESILO' Ljiljana Smajlović raskrinkala blokadere

Politika

LJILJANA SMAJLOVIĆ: Protesti opozicije nakon "Ribnikara" su bili politički kanibalizam! (VIDEO)

Politika

Smajlović o Vučićevoj lavovskoj borbi u Njujorku: Ja nikada nisam videla da on ovako za nešto gine! (VIDEO)

Politika

SMAJLOVIĆ: Blokaderima i opoziciji je postojanje studenata u Pionirskom parku nepodnošljivo, kao da su ih za srce ujeli

Politika

SMAJLOVIĆ: Paljenje prostorija SNS je korak ka gubitku demokratije i korak ka nasilju kao u Nepalu! (VIDEO)