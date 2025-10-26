LJILJANA SMAJLOVIĆ: 'Bojana Maljević je dobila zasluženi publicitet za IDIOTSKI TVIT O DIMLJENIM ĆACIJIMA' (VIDEO)

Novinarka Ljiljana Smajlović, žestoko je odgovorila glumici Bojani Maljević.

"Situacija je tako loša u zemlji da moramo da se plašimo ovakvih stvari i sve nas ovo čini veoma nervoznim... Zabrinjava me ne samo to što se desilo, već i taj talas potcenjivanja toga", rekla je.

LJILJANA SMAJLOVIĆ: "Bojana Maljević je dobila zasluženi publicitet za IDIOTSKI TVIT O "DIMLJENIM ĆACIJIMA"!" pic.twitter.com/zJPs7G91Ln — Detektor laži (@LaziDetektor) 26. октобар 2025.

"Mislim da je ova gospođa Maljević dobila zasluženi publicitet za taj idiotski tvit o dimljenim Ćacijima", naglasila je Smajlovićeva.

Autor: Pink.rs