Jovanov u 'Hit Tvit-u': Zapad menja opoziciju, Đilas, Marinika i Ćuta više nisu potrebni

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti večerašnje emisije HIT TVIT bili su Vesna Veizović, novinarka, Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS-a, Vojislav Šešelj, lider SRS-a.

Predlog broj 1. Pucnjava u kampu

Milenko Jovanov izneo je na početku emisije mnoštvo pitanja u vezi sa dešavanjima u tzv "Ćacilendu". On se zapitao odakle toliko brzo ekipe N1 na licu mesta kao i kako je poslanica Marinika Tepić odmah imala informacije o dešavanju.

Kako je rekao ona je u Skupštini odmah digla uzbunu, a mnogi opozicioni poslanici su krenuli da se raduju i svi su imali snimak dešavanja na koje mse video dim iz šatora koji je zbio zapaljen.

- Ona je očigledno znala pre svih o tome šta se dešava i prva je imala snimak- reako je Jovanov.

Kako je naveo svi elementi ukazuju na terorizam.

Vojislav Šešelj rekao je da je ovo očigledno u pitanju terorsistička akcija i to po instrukcijama hrvatske obaveštajne službe.

U prilog tome , navodi Šešelj je i informacija da napadač terorista živi na relaciji Hrvatska - Srbija.

Govoreći o tome kao je ovaj napada kvalifikovan kao pokušaj ubistva i da li je moguće da tužilaštvo to preinači u teroristički napad Šešelj je rekao da je u našem tužilaštvu sve moguće, dodajući da nam je tužilaštvo u haotičnom stanju.

- Problem je glavni republički tužilac a to je Zagorka Dolovac, ona vuče konce iz potaje. Ona pod hitno mora biti smenjena i uklonjena sa te funkcije - rekao je Šešelj.

Vesna Veizović složila se da je ovaj napad teroristički akt.

- Meni je zaista interesantno sve to što ima veze sa Hrvatskom, mi smo pratili studente i kada su išli do Strazbura i kada su išli do Brisela i oni su oba puta išli kroz Hrvatsku - rekla je ona.

Ona je ispričala kako je izgledao njihov put i kao ih je u svakom mestu dočekala ekipa N1 televizije.

Ogromnu pažnju privukle su i reakcije o napadu i požaru u tzv "Ćacilendu".

Nakon što su u emisiji prikazani prilozi opozicionih medijskih kuća o kampu u centru grada i o studentima koji žele da uče i koji su u negativnom kontekstu Jovanov je rekao da se ovaj incident desio nakon dehumanizacije na ovim medijima.

- Ono što je ovde sada bitno mi smo prošle nedelje imamo situaciju da je iz čista mira Borko Stefanović krenuo da optužuje poslanike SNS-a i da smo krivi što je policija otela devojku i tako dalje, kada je to demnatova onda je krenula priča kako je ukradne njen instagram. Šta se dešava posle toga, dokazuje se da to nije istina i da je laž sutra dan to niko nij spomenuo otvra se nova tema dešava se napad. Oni konstantno izmišljaju neke teme tu je i ova najnovija da je Ćaci udario automobilom nekog u Beogradu - rekao je Jovanov.

Na pitanje šta je to što se nalazi ispred Skupštine Jovanov je rekao da su pored kampa Skupština, Gradska Skupština i TV i neko je tu hteo da napravi nešto što je Majdan ali studenti su ih preduhitrili.

Govoreći o napadu on je ponovo naglasio da je to čist terorizam i da će istraga tek pokazati ko je sve tu umešan.

- Mora da se istraži sve čak i to odakle pojedinicima snimak , odakle N1 odakle ima informacija- rekao je Jovanov.

On je izneo i to da je zabrinjavajuće da među opozicionim poslanicima nije bilo ni malo empatije o upucanom čoveku već se javila radost zbog toga što gori šator u kampu.

Vesna Veizović dodala je da joj je interesantan momenat kako novinarka N1 razgovara sa Toninom Piculom i da je najopasnije od cele priče kakava se poruka i slika šalje o tome šta se dešava kod nas.

-Znamo mi iz kojih marketinških agencija iz Hrvatske se sve to organizuje i ko sve to plaća - dodala je ona.

Vojislav Šešelj je rekao da oni koji intervjuišu Piculu su gore ustaše od Picule rekao je on nakon odlgedanog intervjua Tonina Picule na TV N1.

Dešavanja ispred Skupštine i napad u "Ćacilendu" Jovanov je vidi kao neku vrstu pripreme za 1. novembar i ono što pripremaju blokaderi.

- Njima svašta može da padne na pamet, ali da pokušavaju da na sve moguće načine d pupmaju za taj skup, pimpaju - rekao je on.

On je pomenuo i rezoluciju Evropskog parlamenta od koje su blokaderi napravili kao nešto što je pompezno, a u stvari je to rezolucija koja ne znači ništa u moru rezolucija.

- I svaki put laži, jednu laž zatrpaju sa njih deset, šta će se destiti prvog pa ništa - dodao je on.

Veizović se osvrnula i na opsedanje opozicionih poslanika Evropskog prlamenta.

- Mi treba da osvestimo činjenicu da ti ljudi koji odlaze u EU parlament ili bilo koju zemlju i da se žale na svoju zemlju nemaju ništa od dostojanstva i nemaju svest da oni idu da se žele na sopstvenu zemlju kod ljudi koji su je prethodno bombrdovali i koji pokušavaju da joj oduzmu svaki vid suvereniteta i da je naprave svojom kolonijom. Njima to ne smeta oni samo žele da ostvare neki svoj interes - dodaje ona.

Predlog broj 2. Svi protiv jednog, jedan protiv svih

2. Svi protiv jednog, jedan protiv svih 1.deo pic.twitter.com/4qtmWHmnFk — Hit Tvit (@hit_tvit) 26. октобар 2025.

2. Svi protiv jednog, jedan protiv svih 2.deo pic.twitter.com/VGO2pbb7ol — Hit Tvit (@hit_tvit) 26. октобар 2025.

Na pitanje da li je opozicija ikada bila ovako haotična odgovorio je Šešelj koji ima javeći politički radni staž.

Kako je rekao zapadne zemlje su duboko nezadovoljne sadašnjom opozicijom i žele da je zamene.

- Jako su svesni da Vučića ne mogu da obore sa vlasti i zato žele da smene ljude u opoziciji i zato huškaju studente na političare, oni su dakle hteli da ni jedan pripadnik sadašnje prozapadne opozicije ne bude na listi i da se formira novi blok u Narodnoj skupštini. Naravno to je šuplja priča. Nakon izbora oni će se probuditi, ali do tada oni imaju zadatak da to rade. Đilas im više ne treba ni Marinika ni Ćuta ni Parandilović, šta će ima te nezanlice , ne mogu primitivci da se bave politikom vlast treba da osvoje stručni i kopetentni ljudi. Ne kažem da ni u ovom režimu nema ljudi koji nisu kopetentni, ali i vlast i režim se treba menjati da bude prikladniji i sposobniji i da se ne desi da Vučić bude sam kada se brani kada ga napadaju - rekao je Šešelj.

O konfrontacijama u opoziciji Jovanov kaže da je njmu to logično.

- Oni se tuku za isto biračko telo i one se po mom uverenju tuko oko toga ko će da bude glavni u tom društvu - rekao je Jovanov.

On je dodao i to da zna da je odsta para dato iz opozicionih stranaka za finasiranje blokadera, studena u blokadi i mitinga, u tom kontekstu oni su i dalje povezani.

Kako je rekoa opozicija godinama pokušava da zajaše neki talas nezadovoljstva i tregediju. Oni ne zastupaju ništa oni se samo bore protiv Vučića.

- Po mom najdubljem uverenju ljudi su nezadovoljni opozicijom, ima i onih koji su nezadovoljni vlašču ali nisu ni za opozicijom jer ih nisu poslai da bacaju farbu u Skupštini i da prave haos - rekao je Jovanov.

Dodaje da je opozicija mislila da će da zloupotrebe studente blokadere, ali desilo to da zapad želi da promni opoziciju.

Razgovor na Kopaoniku

Doskorašnji glavni tužilac za visokotehnološki kriminal Boris Majlat, šefica Trećeg osnovnog javnog tušilaštva Ivana Pomoriški i Lazović koriste nalog na Iksu "javnipravednici24" kako bi anonimno napadali tužioce VJT.

Veizović je razgovarala sa pomenutim tužiocima na Kopaoniku, a u Hit tvitu je rekla da je tom prilikom samo radila svoj posao, jer se pomenuti mogu videti samo na televizijama poput N1.

Glasanje

Jovanov je glasao za predlog broj 1, jer misli da je to poslednji trzaj obojene revolucije u Srbiji.

Šešelj je glasao za prvi predlog, ističući da je važan i drugi, sa tim se složila i Veizović.

Autor: Dalibor Stankov