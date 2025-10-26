Šokantno otkriće Šešelja u 'Hit Tvitu': Teroristički napad blokadera planiran uz pomoć hrvatske službe, datum nije slučajno izabran

Lider SRS Vojislav Šešelj govorio je u emisiji "Hit Tvit" o terorističkom napadu ispred Skupštine Srbije koji je izveo Vladan Anđelković.

Naime, Vojislav Šešelj rekao je da je "očigledno u pitanju teroristička akcija", a kako ističe, to je "urađeno po instrukcijama hrvatske obaveštajne službe".

- Očigledano je da je atak izveden po instrukcijama hrvatske obaveštajne službe - rekao je Šešelj.

U prilog tome, navodi Šešelj, je i informacija da napadač terorista živi na relaciji Hrvatska - Srbija.

- Izabran je datum sahrane generala Pavkovića, kada je dosta naroda bilo na groblju i kada je bilo mnogo policije na groblju. Takozvani Ćacilend je ostavljen bez zaštite. To je dobar nauk da se nikad ne ostavlja bez zaštite, jer prema mom mišljenu postoji opasnost da se ponovi napad u sklopu priprema za 1. novembar u Novom Sadu. Ja sam pre ovoga govorio da je moguće da dođe do napada - kazao je Šešelj gostujući u emisiji Hit tvit.

Zatim se i novinarka Vesna Veizović složila se da je ovaj napad teroristički akt.

- Meni je zaista interesantno sve to što ima veze sa Hrvatskom - rekla je ona i dodala da smo gledali blokadere plenumaše kada su išli do Strazbura i Brisela, a onda napomenula da su "oni oba puta išli kroz Hrvatsku".

Kako smo već pisali, hrvatski premijer Andrej Plenković letos je pozirao sa blokaderom teroristom Vladanom Anđelkovićem, koji je, podsetimo, 22. oktobra, u Beogradu izazvao stravičan napad na "Ćacilend".

Autor: Pink.rs