VUČIĆ O NOVOM ISTRAŽIVANJU REJTINGA: Blokaderi u padu, vlast stabilna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao uvid u najnovije istraživanje političkog raspoloženja građana, koje pokazuje rast podrške vlasti i pad opozicionih grupacija koje najavljuju blokade.

Govoreći za Informer tokom obeležavanja slave Srpske napredne stranke — Svete Petke — u prostorijama SNS-a na Novom Beogradu, Vučić je rekao da rezultate istraživanja prvo analizira sam, a zatim ih selektivno deli sa saradnicima.

– Sinoć smo dobili novi omnibus. Kad su rezultati dobri, ja to odmah sakrijem od Vučevića i Malog. Polakome se, pomisle da ih narod voli i da je sve u redu – rekao je Vučić.

Na pitanje da li su brojke pozitivne, predsednik je odgovorio: – Bolje nego što sam očekivao, lakše nego što sam se nadao. Ima još mnogo toga da menjamo, ali pokazujemo više brige prema ljudima. Ocene su se okrenule. Imao sam minus 10, sad sam na plus 3. A oni su na minus 20, pa do minus 70 – rekao je Vučić.

Dodao je da je studentska lista prvi put u padu, što vidi kao pokazatelj promenjenog raspoloženja javnosti.

Komentarišući najave opozicije da od 1. novembra kreće haos u zemlji, Vučić je poručio: – Što je babi milo, to joj se i snilo. Ljudi u Srbiji vide sve.

Autor: Dalibor Stankov