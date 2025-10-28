'DANAS OTVARAMO NOVO I DINAMIČNO POGLAVLJE U ODNOSIMA SRBIJE I UZBEKISTANA' Predsednik Vučić se oglasio iz Taškenta! Svečano dočekan uz najviše počasti (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je doputovao u posetu Uzbekistanu a u Taškentu je položio venac na Spomenik nezavisnosti, u parku "Novi Uzbekistan".

Prema planu posete, predsednik Aleksandar Vučić će se sastati s predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom. Sastanak se održava u državnoj rezidenciji "Kuksaroj".

- Srbiju i Uzbekistan povezuju iskreno prijateljstvo, međusobno poštovanje i želja da gradimo još snažnije mostove saradnje u godinama koje dolaze. Posebno sam zadivljen trudom, radom, posvećenošću i predanošću predsednika Mirzijojeva, kao i čudesnim rezultatima koje je postigao u razvoju njegove zemlje.

- Danas otvaramo novo i dinamično poglavlje u odnosima Srbije i Uzbekistana sa jasnom agendom jačanja sveobuhvatne saradnje, posebno u oblastima ekonomije, trgovine, energetike, poljoprivrede, kulture i tehnološkog razvoja, uz posvećenost zajedničkom rešavanju pitanja od obostranog interesa.

- U razgovoru sa predsednikom Mirzijojevim istakao sam opredeljenost Srbije za intenzivno unapređenje odnosa kroz konkretne projekte, a posebno sam naglasio da naša zemlja može da bude most i snažan partner koji povezuje centralnu Aziju sa Evropom, što otvara ogromne potencijale za saradnju i ubrzan rast obe zemlje. Razmotrili smo i nekoliko konkretnih inicijativa od uzajamnog interesa, koje bi doprinele jačem povezivanju Srbije i Uzbekistana.

- Dogovorili smo se da intenziviramo kontakte, kako bismo još jednom potvrdili zajedničku posvećenost ubrzanom razvoju na dobrobit građana naših zemalja, poručio je predsednik Vučić iz Taškenta gde boravi u zvaničnoj poseti Republici Uzbekistan.

Autor: Jovana Nerić