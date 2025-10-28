AKTUELNO

VUČIĆ I MIRZOJEV POTPISALI ZAJEDNIČKU DEKLARACIJU: Najavljeno potpisivanje i razmena 11 dokumenata o saradnji u različitim oblastima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev potpisali su danas u Taškentu Zajedničku deklaraciju, a potom je usledila ceremonija potpisivanja i razmene bilateralnih dokumenata između članova dve delegacije.

U prisustvu Vučića i Mirzijojeva biće potpisano i razmenjeno 11 dokumenata o saradnji u različitim oblastima.

Prethodno su delegacije Srbije i Uzbekistana održale sastanak u državnoj rezidenciji "Kuksaroj" u prisustvu predsednika Vučića i predsednika Mirzijojeva.

'DANAS OTVARAMO NOVO I DINAMIČNO POGLAVLJE U ODNOSIMA SRBIJE I UZBEKISTANA' Predsednik Vučić se oglasio iz Taškenta! Svečano dočekan uz najviše počast

Autor: Jovana Nerić

