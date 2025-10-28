Vučić i predsednik Uzbekistana posadili drvo: Simbol prijateljstva koji govori više od reči!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Uzbekistanu, a današnji dan obeležen je ne samo potpisivanjem važnih sporazuma – već i jednim snažnim gestom prijateljstva.

U prestonici Taškentu, Vučić i predsednik Uzbekistana zajedno su posadili drvo u Aleji počasnih gostiju, čime su simbolično krunisali novo poglavlje u odnosima dve zemlje.

„Danas smo potpisali veliki broj bilateralnih sporazuma koji dodatno učvršćuju naše opredeljenje da jačamo sveukupne odnose između Srbije i Uzbekistana. Obuhvatili smo razne oblasti – od ekonomije, zdravstva, kulture i sporta, do inženjerstva, veštačke inteligencije i naprednih tehnologija,“ napisao je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je čin sadnje drveta izraz poverenja i prijateljstva, koji potvrđuje bliske veze između dve države i zajedničku viziju buduće saradnje u duhu uzajamnog poštovanja.

Ovaj gest dolazi nakon potpisivanja sporazuma koji pokrivaju širok spektar oblasti, od ekonomskih inicijativa do tehnološke saradnje, a sve sa ciljem da se odnosi Srbije i Uzbekistana podignu na viši nivo.

Fotografije sa događaja već kruže društvenim mrežama, a korisnici komentarišu da je drvo postalo simbol diplomatske stabilnosti i prijateljstva koje raste.

Autor: Dalibor Stankov