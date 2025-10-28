AKTUELNO

Lazović i Manojlović preuzeli blokaderske demonstracije - Vučić: Ljudi su od početka trebali da znaju, to je partijsko upravljanje

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović, Strahinja Aćimović ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Uzbekistana, gde je tokom zvanične posete govorio i o aktuelnim protestima u Srbiji, ističući da iza njih stoje političke strukture, a ne spontano građansko nezadovoljstvo.

Vučić je rekao da je jasno ko rukovodi protestima, navodeći imena opozicionih lidera.

– Oni rukovode i upravljaju protestima. Ja sam mislio da su to neki studenti, a vidim da Radomir Lazović zna sve – kako će i šta da bude. Čestitam na tome što je preuzeo studentsko-blokaderske demonstracije, i njemu i Savi Manojloviću, rekao je predsednik.

Dodao je da građani od početka treba da znaju da je reč o partijskom upravljanju.

– Ljudi je trebalo da to znaju od početka. Šta god oni radili, država je uvek bila trpljiva, mirna i odgovorna. Biće takva i taj dan i svaki drugi dan, poručio je.

Vučić je naglasio da organizatori protesta ne dolaze da izraze pijetet, već da sprovode političke ciljeve.

– Ima ljudi koji iskreno žele da izraze pijetet, ali oni koji se bave organizacijom – njima to nikada nije bio cilj, rekao je.

Predsednik je istakao da je važno da se nastavi ispitivanje odgovornosti i da se dođe do lica koja su kriva.

– Bitno je da se nastavi ispitivanje odgovornosti i da se dođe do lica koja su kriva. A to što oni hoće – to je davno prošlo vreme, zaključio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov

