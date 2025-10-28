AKTUELNO

Skup u Podgorici: Neki i dalje opsednuti predsednikom Srbije – Zabjelo nije Beograd, ali je Vučić opet kriv!

Izvor: Pink.rs/borba.me, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Na protestu održanom večeras u centru Podgorice, povodom incidenta na Zabjelu u kojem je turski državljanin nožem ranio jednog mladića, deo okupljenih – umesto da izraze zabrinutost zbog bezbednosti građana – skandirali su protiv Aleksandra Vučića.

Da apsurd bude potpun, deo demonstranata pokušao je da skup pretvori u politički performans u kojem se predsednik Srbije pominje kao glavni krivac za događaj koji sa Srbijom nema nikakve veze. Zamislite da se u Nemačkoj održi protest zbog lokalnog incidenta, a da okupljeni skandiraju protiv Emanuela Makrona. Takav nonsens ne bi se mogao objasniti ničim osim opsesijom. Upravo to gledamo u Podgorici – opsednutost Vučićem koja prevazilazi svaku logiku.

Očigledno je da pojedini mediji i organizatori ne mogu da održe nijedan skup, a da u njega ne ubace Vučića kao tobožnju pretnju. Kada se neko vidi u svakoj priči, svaka realnost prestaje da postoji. Zabjelo nije Beograd, a incident nije deo nikakvog „srpskog plana“. Samo još jedan dokaz da u nedostatku stvarnih argumenata – Vučić postaje univerzalna meta za sve frustracije i političke poraze.

Autor: Dalibor Stankov

