DEMOLIRAN LOKAL TURSKOG DRŽAVLJANINA U CRNOJ GORI! Nova drama nakon ubadanja mladića na sred ulice, oglasio se i vlasnik: Da se nešto slično dogodilo u mojoj zemlji...

Lokal turskog državljanina demoliran je u centru Podgorice, objavljeno je na Fejsbuk stranici Oči Podgorice

Tokom noći izlomljena su stakla i u potpunosti je demoliran lokal čiji je vlasnik državljanin Turske.



- Razumem reakcije ljudi. Naravno, u pravu su. Da se nešto slično dogodilo u mojoj zemlji, reagovao bih na isti način. Zato ne mogu da se ljuti na ono što se radi. Ne smatram to ispravnim - rekao je on za "Oči Podgorice".

Privedeno 45 turskih državljana

Podsetimo, crnogorska policija identifikovala je sinoć i privela dvojicu turskih državljana koji koji su se prethodno zabarakadirali u kazinu na Zabjelu u Podgorici, a povezani su ranjavanjem mladića M.J. iz Podgorice nožem.

Privedeno je još 45 turskih državljana, dok su građani, revoltirani napadom, izašli na ulice.

Prema pisanju Pobjede, tri državljanina Turske zabarakadirali su se noćas u kazinu koji se nalazi u kompleksu Vektra na Zabjelu, nakon što je, prema rečima očevidaca, grupa meštana pokušala fizički da se obračuna s njima.



Nakon što ih je izvela iz kazina, policija je privela dva turska državljana. Prema nezvaničnim informacijama iz Vijesti TV, jedan od njih je osumnjičen da je umešan u napad mladića. Nakon toga, grupa ljudi se razišla.

Oglasila se devojka izbodenog mladića

"Turci su prolazili, prva grupa od tri lica, a druga iza njih. Oni su pevali i nešto dobacivali, i pitali ima li neki problem. Moj momak je ustao i pitao o čemu se radi i ima li problema, a oni su rekli 'ima'. Odmah su izvadili noževe i napali ga. Hvala Bogu što nijedan vitalni organ nije povređen, ali je dosta iskrvario i ima povredu glave", rekla je devojka.

Na Zabjelo je u međuvremenu stigao i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, a povodom incidenta oglasio se i premijer Milojko Spajić, koji je rekao da će sutra po hitnoj proceduri biti doneta odluka o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske.

Autor: D.Bošković