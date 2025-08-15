AKTUELNO

ŠESTI DAN POŽARA U CRNOJ GORI, NAJKRITIČNIJE KOD PODGORICE! Još veći broj vatrogasnih jedinica ide u Pipere, situacija u drugim gradovima uglavnom pod kontrolom

Požari u Crnoj Gori gore šesti dan, najkritičnija situacija kod Podgorice

Šesti je dan požara u Crnoj Gori, stanje je najkritičnije na području Podgorice gde su sinoć odbranjene kuće i obekti , ali se u mestu Radeća u Piperima vatra proširila i prema Radovču, a požari ne jenjavaju ni u mjestu Blizna, javljaju podgorički mediji.

Borba sa vatrom traje i u mestu Dinoša u Tuzima i u danilovgradskom Topolovu, a kritične tačke danas će se gasiti iz vazduha.

"Bila je teška noć, branili smo kuće i uspeli smo u tome. I dalje je kritično u Piperima, Blizni, Dinoši. Danas će tamo biti upućen još veći broj ekipa, a gasiće se iz vazduha. Helikopter iz BiH delovaće na području Tuzi", izjavio je za Portal RTCG v.d. komandira podgoričke Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović.

Teška situacija bila je i u Topolovu, u opštini Danilovgrad, gde vatrogasci i danas brane vikendice, a očekuje se pomoć mađarskog helikoptera.

Juče je u gašenju vatre učestvovalo je sedam vazduhoplova, iz Crne Gore, Italije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, 86 domaćih i oko 100 vatrogasaca iz Austrije i Švajcarske.

Danas se očekuje helikopter iz Češke i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Situacija u drugim gradovima je uglavnom pod kontrolom, navodi RTCG.

Autor: D.B.

