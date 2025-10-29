Evropski mediji: Šolakov debakl u Holandiji, ostao je potpuno sam!

Medijski tajkun Dragan Šolak pretrpeo je težak udarac nakon što je holandski sud pravosnažno odbacio njegov zahtev da bude vraćen na funkciju u Junajted Grupi i, prvi put posle više decenija, ostao je potpuno sam.

Ovim rečima briselski portal EUalive opisuje dešavanja povodom Šolakovog propalog pokušaja da, preko suda u Amsterdamu, poništi odluku Junajted Grupe i njenog većinskog vlasnika, britanskog fonda BC Partners, da ga ukloni sa pozicija odlučivanja u tom međunarodnom konglomeratu.

U junu ove godine, Šolak, koji je osnovao UG i još je njen manjinski suvlasnik, podneo je pravnu žalbu nadležnom organu, Privrednoj komori u Amsterdamu, gde je ova grupacija registrovana, tražeći hitnu istragu o “ozbiljnoj krizi upravljanja” u UG, sa zahtevom da on i njegovi najbliži saradnici budu vraćeni na menadžerske pozicije.

Na ročištu 16. oktobra, holandski sud je Šolakov zahtev za pokretanje istrage protiv UG i BC Partners proglasio neprihvatljivim, “čime je kampanja srpskog biznismena da se vrati u kompaniju okončana već na prvom koraku”, konstatuje EUalive.

Privredna komora u Amsterdamu je faktički stavila tačku na Šolakove napore da ponovo uspostavi kontrolu nad tom grupacijom, nakon što su ga ovog proleća nadležni u UG, gde ključnu moć ima većinski vlasnik BC Partners, potpuno razvlastili.

EUalive u isto vreme prenosi izveštaje jednog broja uticajnih evropskih medija koji su se bavili temom Šolakovog debakla pred holandskim sudom.

Holandski list Het Financieele Dagblad objavio je da Dragan Šolak “nije uspeo u pokušaju da uključi Privrednu komoru u sukob u kompaniji”, što predstavlja udarac kojim se praktično zatvara jedan od njegovih poslednjih mogućih puteva povratka u rukovodstvo UG.

U članku je takođe istaknuto da je Šolak pokušao da slučaj predstavi kroz političku prizmu u Srbiji, što je UG odbacila kao “izmišljotinu”, čiji je cilj “povratak njegovog uticaja i ličnih prihoda”.

Evropski mediji ističu da je UG “godinama bila sinonim za Šolakovu ličnu vlast i uticaj njegovog uskog kruga saradnika”.



“Opšte je poznato da je, sve do njegovog uklanjanja u junu 2025, Šolak bio izdašno nagrađivan, sa godišnjom platom većom od 10 miliona evra, uz bonuse, dividende i pristup korporativnim troškovima”, ističe EUalive.

Kako je naveo grčki list Liberal, holandska presuda potvrđuje prelazak UG u novu eru, u kojoj je Šolak sveden na “pasivnog akcionara, bez mesta u upravnom odboru i bez pristupa plati ili bonusima”.

Izveštaj iz Atine takođe naglašava kontrast između sadašnje stabilnosti i transparentnosti UG pod novim rukovodstvom i Šolakove kontroverzne prošlosti, “obeležene samobogaćenjem i propustima u upravljanju”.

“Sa konačnim gubitkom pravnog spora iza sebe, Šolak se po prvi put posle više decenija nalazi izvan Junajted Grupe. Koje god bitke odluči da vodi dalje, moraće da ih vodi sam”, zaključuje se u tekstu briselskog EUactive koji je napisao novinar Georgi Gotev, osnivač tog portala i dugi niz godina jedan od vodećih urednika briselskog EurActiv.

Vlast mu loša u Srbiji, odlična u Bugarskoj i Hrvatskoj Briselski portal u isto vreme upozorava da se Junajted Medija (UM) u Bugarskoj, pod Šolakovom kontrolom, potpuno svrstala na stranu vlasti, dok u Srbiji ima ulogu najglasnije opozicije. “U Bugarskoj jedan od tri javna televizijska kanala, Nova TV, u vlasništvu UM i pod Šolakovim vođstvom, nije se nimalo razlikovao od ostala dva - proizvodeći ‘infotejnment’ i formalno se priklanjajući korumpiranim strukturama”, konstatovao je EUalive. Ovo je, inače, Šolakov redovni manir. Na primer, Junajted Medija u Hrvatskoj drži takođe “nacionalnu” Nova TV, koja zdušno podržava hrvatsku vlast i jednako zdušno napada Srbiju. O dilu koji je UM svojevremeno napravila sa kabinetom hrvatskog premijera Andreja Plenkovića - nacionalna frekvencija u zamenu za medijsku podršku - nedavno je detaljno pisao i uticajni zagrebački nedeljnik Nacional.

Navijači: Šolak uništio Sautempton! Briselski EUalive bavio se u opširnom tekstu i jednim posebno zanimljivim uglom - kako bi Šolakovo definitivno gubljenje kontrole u Junajted Grupi moglo da utiče na njegov biznis sa FK Sautempton u engleskoj Premijer ligi. “Presuda označava kraj dugotrajnog spora akcionara i otvara pitanja o budućnosti i finansijskoj stabilnosti Šolakovih drugih projekata. Za posmatrače koji prate fudbal, presuda ostavlja Šolakovo vlasništvo nad FK Sautempton na primetno slabijim temeljima, jer više nije povezan sa finansijskim izvorom koji je ranije pokretao njegovo poslovno carstvo”, ističe se u tekstu. Nastojeći da umanji značaj presude suda u Holandiji, Šolak je za portal The Athletic izjavio da odluka “nema nikakav uticaj na firmu Sport Republik ili Sautempton - naprotiv, sada mogu još više vremena da posvetim uspehu i održivosti kluba”. Ovo dolazi nakon njegovog intervjua za BBC u junu ove godine, gde je negirao glasine o prodaji i rekao: “Prodaja kluba mi nikada nije bila na pameti”. Međutim, a kako su već pisali najugledniji britanski mediji, na primer The Times, Šolakova kupovina engleskog premijerligaša 2022. finansirana je velikim zajmom od Junajted Grupe - kompanije koja je sada prekinula sve veze sa njim. “Pošto UG više nije dostupna kao izvor kredita ili finansiranja, Šolakova sposobnost da održava klub, a kamoli da podrži njegov cilj povratka u Premijer ligu (iz koje je ispao prošle sezone) ostaje krajnje neizvesna”, upozorava EUalive. Sautempton se sada nalazi u drugoj engleskoj ligi, Čempionšipu, i to u sredini tabele, bez mnogo šansi za povratak u najelitniji rang. Navijači su sve nezadovoljniji, pa su posle najnovijeg poraza od Midlsboroa (1:3) pisali na društvenim mrežama da je Šolak “uništio klub” i da treba da izađe iz vlasništva.

Autor: A.A.