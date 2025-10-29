BRNABIĆ U PARIZU O PRIŽELJKIVANJU KRVOPROLIĆA U SRBIJI U HRVATSKIM MEDIJIMA: Meni je to indikativno, a onda je jasno šta je u interesu građana - sve suprotno!

Predsednica Skupštine Srbije koja boravi u poseti Francuskoj oglasila se uživo iz Pariza rekavši da im je u Francuskoj sve jasno šta se dešava u Srbiji.

- Imala sam odlične sastanke koji su počeli još sinoć, imali smo radnu večeru i bio je tu i Rene Trokaz, specijalni izaslanik za Zapadni Balkan, inače veliki prijatelj Srbije.

Ana Brnabić je pomenula i današnje sastanke s predsednicom francuske skupštine i prvim čovekom francuskog Senata za kog je takođe rekla da je veliki prijatelj Srbije.

- Francuska je zemlja koja najviše podržava Srbiju u evropskoj porodici, veliki saveznici, potpuno im je jasno šta se dešava u Srbiji i pokušavaju da razgovaraju s onim članicama koje su skeptične prema Srbiji, rekla je Brnabić i dodala da je saradnja između predsednika Srbije i Francuske sve bolja, kao i saradnja u oblasti ekonomije, zatim odbrane posebno posle kupovine 12 "rafala".

Naglasila je i buduću saradnju u oblasti energije kao i da građani treba da znaju da je Francuska veliki prijatelj i saveznik Srbije.

Dodala je da u Parizu ima izuzetno gust raspored i da sada ide na Pariski mirovni forum, te da otvaranje Klastera 3 ne zavisi ni do nas ni do Francuske nego do svake članice EU ponaosob.

- Oni zaista lobiraju za Srbiju, rekla je za Francusku i istakla kao pozitivan rezultat ove posete parlamentarnu grupu prijeteljstva sa Srbijom gde su francuski poslanici naglasili da Francuska treba da ima drugačiji pristup prema KiM.

- Oni si i najveći zagovornici prava Srba na KiM koji u svim međunarodnim organizacijama govore o tome koliko je Srbima život nemoguć na KiM.

- Velika zahvalnost Francuskoj na velikoj podršci, iskreni su nam prijatelji i saveznici, istakla je Brnabić i dodala da je predsednik Senata rekao da će lično pozivati EU članice da govori u korist Srbije. Francuski poslanici su se usaglasili i da postoji mnogo nerazumevanja za Srbiju.

O pisanju hrvatskih medija i priželjkivanju krvoprolića u Srbiji



- Ono što je meni indikativno jeste pisanje hrvatskih medija koji su najavili dan tokom kog će se ići na sve ili ništa a ako je to nešto što Hrvatska podržava, onda je jasno šta je u interesu naše zemlje - sve suprotno, naglasila je.

- Vučić je čovek koji je sve vreme pozivao na dijalog i savetodavni refrendum a nisu nam dali nijedan potpis iz opozicije tj. bivše vlasti za taj referendum...

- Podsećam građane Srbije, vladajuća stranka predala je 110 potpisa za savetodavni referendum a opozicija odnosno bivša vlast nijedan potpis da mi kao Skupština pitamo građane da li imaju poverenja u predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Vučić je pozvao sve blokadere na dijalog a oni su potpuno odbili dijalog, podseća Brnabić.

- Ljudi bez lica nemaju viziju i plan koji mogu da ponude građanima, blokaderi pozivaju na nasilje i nadam se da ćemo 1. novembra odati počast na dostojanstven način, rekla je ona.

Na pitanje da se za britanski Gardijan piše da je ova vlast pred pucanjem, na to kaže da plate nastavljaju da rastu kao i penzije i zaposlenost, a investitore dovodimo...

- Imamo dobru komunikaciju sa predstavnicima najmoćnijih zemalja sveta zahvaljujući ugledu Vučića, Srbija se vraća svom putu pobeda i nekima u regionu je stalo da se to promeni...

Autor: A.A.