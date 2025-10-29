VUČIĆ IZ TAŠKENTA: Dan posvećen napretku privredne saradnje! Budućnost leži u azijskim zemljama među kojima je i Uzbekistan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Uzbekistana gde boravi u zvaničnoj četvorodnevnoj poseti.

Predsednik Vučić već je imao niz važnih sastanaka, potpisana je Zajednička deklaracija...

"Razgovarali smo o svim političkim aspektima naše saradnje. Današnji dan je posvećen napretku privredne saradnje, u oblasti industrije, IT... Srećan sam što je jedan deo poslovnih ljudi došao u Uzbekistan, a i veliki broj njihovih poslovnih ljudi prisustvovao forumu".

"Budućnost i najveći napredak leži u azijskim zemljama među kojima je i Uzbekistan".

"Retko je pronaći tako prijateljsko okruženje i tako marljivog predsednika sa rezultatima od koga ima šta da se nauči".

"Grade aerodrome, stadione... Imaju milion beba godišnje".

"Na svakom mestu možete da vidite poštovanje koje imaju prema našem narodu i Srbiji. Od 1968. je ovo prvi put da ovako visoki državnik dolazi u Uzbekistan. Da vidite kako smo upali u fensi bunar, da idemo samo u London, Rim, Pariz, a tamo gde možemo stvarno mnogo da uradimo, nismo".

"Imate ekstremne grupe iz Novog Pazara, kao i blokadere koji mrze Srbiju i KiM", rekao je Vučić o prekrečenom grafitu "Kad se vojska na Kosovo vrati".

"Imam mnogo većih problema nego što su zgubidanski trikovi, nemam vremena da se time bakćem".

"Te večeri kada smo kretali u Uzbekistan, razmišljao sam kako da izazovemo nemire u Crnoj Gori. Njima je Aleksandar Vučić za sve kriv. Kako je pokojni Tijanić govorio, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Razumem njihove frustracije. Mislili su da će da zgaze Srbe u Crnoj Gori, a Srba sve više u Crnoj Gori. Svima njima ja ugledah leđa, a oni i dalje ne znaju kako će samnom da završe".

"U skladu sa političkim potrebama, primetićete da RS mrze najviše, svoj narod mrze najviše... Uvek im je kriv neko drugi, a ne njihova nesposbnost i nerad. Video sam pre neko veče kažu u Banjaluci da im neće naređivati niko iz Beograda. Nama je drago kada ljudi iz Banjaluke, Trebinja imaju šta da nam poruče. Očigledno je da svima smetamo. Morate da budete mnogo slabi da vas ne uzimaju u usta. Koga Hrvati hvale, taj sigurno ne radi dobro za Srbiju. Koga Hrvati kritikuju, znajte da je najbolji izbor za Srbiju".

Autor: S.M.