'Niko ne želi da izvrši pritisak na tužilaštvo' Milićević za Pink: Čovek je naoružan zapalio šator, pucao na nedužne ljude, to jeste teroristički akt (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević govoreći o napadu na Milana Bogdanovića ispred Skupštine Srbije kaže da je najvažnije to da je on dobro.

Milićević je sinoć ispred Doma Narodne skupštine prisustvovao svojevrsnom dočeku Milana Bogdanovića koji je prošle nedelje na tom mestu ranjen iz vatrenog oružja.

- Bio je veličanstven doček - ocenio je Milićević za Novo jutro TV Pink.

Osvrnuvši se na izjavu tužioca Mladena Nenadića da nema dokaza da je ovaj čin bio akt terorizma kaže da:

Milan je dobro što je najvažnije, živ je i zdrav je. Što se tiče tužilaštva, tužilaštvo treba da radi svoj posao nezavisno, a sa druge strane niko ne može da zabrani da javnost pokaže zabrinutost.

Milićević ističe da niko ne želi da izvrši pritisak na tužilaštvo, da to nikom ne pada na pamet.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ali svi imamo očekivanja, i mi koji imamo odgovorne funkcije, a i građani. Imate čoveka koji je došao naoružan, sa kanticom benzina, koji je zapalio šator, pucao na nedužne ljude, to jeste teroristički akt - ocenio je ministar.

Milićević je naglasio koliko je važno da ovaj slučaj dođe do kraja, bez političkog uticaja, ali i bez ublažavanja i relativizacije.

- Imali smo primere relativizacije u prethodnom periodu, a to su laži, neistine, ublažavanje onog što se desilo, a to je katastrofalna poruka za omladinu i ostale, šalje se poruka da je nasilje dozvoljeno - upozorio je Milićević.

Autor: Pink.rs

