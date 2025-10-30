'VELIKI BROJ FANTASTIČNIH SASTANAKA' ANA BRNABIĆ IZ PARIZA: Francuska nam je pravi prijatelj i saveznik! Odličan razgovor sa Makronom, zamolio me da prenesem pozdrave predsedniku Vučiću

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić danas je nastavila posetu Parizu, gde je učestovovala na Pariskom mirovnom forumu tokom kog se sastala sa francuskim ministrom za evropske i inostrane poslove Žan-Noel Baroom.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić boravi u Parizu gde je imala veliki broj sastanaka sa najvišim zvaničnicima. Ona je, govoreći za TV Pink istakla da je prezadovoljna načinom na koji je Srbija dočekana.

Francuska nam je, kako je navela, pravi prijatelj i saveznik.

- Neverovatno dobro! Znaju svaki detalj o svakoj reformi na našem Evropskom putu. Najvažnija poruka je zagovaranje i lobiranje za otvaranje klastera 3! - rekla je Brnabić.

Jako dobar razgovor sa Makronom, zamolio me da prenesem pozdrave Vučiću, dodala je.

Kako je istakla, pokazana je i zainteresovanost za litijum.

- Jako je bio posećen panel, ljudi koji su želeli da čuju sve, nisu mogli da stanu u prostoriju. Želeli su da čuju za Srbiju, i smatraju ga za kredibilnog partnera. Vide nas kao bogatu zemlju, zemju sa potencijalima, zemlju koja treba da bude srećna koja ima ze količine litijuma - rekla je potom.

Najvažnija, i ključna tačka je da se završi studija o prpceni o uticaju na životnu sredinu.

- Naša zemlja, vode i vazduh moraju da budu zaštićeni. Najzanimljivije na tom panelu je bilo to da je projekat Jadar u prvih 13 projekata, za te kritične sirovine. Naglasak je na komunikaciji sa građanima, otvorenom i transparentnom - rekla je Brnabić.

Nećemo pristajati na kompromise, kaže Brnabić.

- Na panelu je učestvovala i bivša evropska komesarka za energetiku, kadri Simson, i ona je rekla da širom EU postoje protesti o takvim projektima. Rekla je da to nije ništa unikatno za Srbiju - dodala je ona.

Brnabić dodaje da je predsednik Francuske Emanuel Makron bio zainteresovana za zajedničke projekte sa Srbijom, a da teme u stvarima koje su unutar Srbije, nisu bile tema, niti je za to iko pitao.

Govoreći o najavama za 1. novembar, Brnabić kaže da je svađa svih sa svima u blokaderskom bloku prilično intenzivna.

- Čini mi se da su tu svi u svađi. Blokaderska opozicija i blokaderi, sve je to isto. Svi se svađaju. Bukvalno je rat svih protiv svih, a ono što je meni tu zanimljivo je pitanje, i za naš narod, građane... Zamislite da se ti ljudi koji nemaju obavezu ni odgovornost, toliko svađaju međusobno. Zamislite kako bi bilo da oni imaju bilo kakvu odgovornost prema zemlji... Svađaju se ni oko čega... To je, verujem delom oko novca, prevlasti, fotelja - navela je Brnabić.

Reforme na evropskom putu, vodimo zbog naših građana isključivo, i sa time nastavljamo, dodala je ona.

Autor: D.Bošković