Oglasio se MMF posle posete Beogradu: Postignut dogovor sa Srbijom, privredni rast 2,1 odsto! Ovo su zaključci misije

Tim MMF-a postigao je dogovor na nivou tima o drugoj reviziji u okviru Instrumenta za koordinaciju politika sa Srbijom, saopštila je Kancelarija Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu.

Tim Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji predvodi gđa Anet Kjobe, posetio je Beograd u periodu od 22. do 30. oktobra 2025, radi razgovora o drugoj reviziji Instrumenta za koordinaciju politika (PCI). Na kraju razgovora, tim je izdao sledeće saopštenje:

“Privredna aktivnost Srbije usporava, rast od 2,1% u 2025. godini"

Privredna aktivnost u Srbiji usporila je usled spoljnih i domaćih izazova, navodi se u najnovijoj proceni Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Očekuje se da će rast BDP-a u 2025. godini iznositi 2,1 odsto, kao posledica nižih javnih investicija, smanjenih priliva stranih direktnih investicija i slabije potrošnje.

Inflacija usporava na 2,9 odsto

Nakon privremenog rasta inflacije iznad ciljanog koridora Narodne banke Srbije (NBS), zbog viših cena hrane izazvanih slabijim prinosima, ukupna inflacija je u septembru pala na 2,9 procenata. Na to su uticala ograničenja cena i trgovačkih marži na hranu i osnovne potrepštine.

Rast od 3% u 2026. godini

MMF očekuje da će se privredni rast ubrzati na 3 odsto u 2026. godini, zahvaljujući većem raspoloživom dohotku domaćinstava, povoljnim kreditnim uslovima, novim izvoznim kapacitetima u prerađivačkom sektoru i razrešenju neizvesnosti u vezi sa snabdevanjem energijom i poslovanjem NIS-a.

Inflacija bi mogla da zabeleži umeren rast u 2026. godini, dok se deficit tekućeg bilansa očekuje na nivou od oko 6 odsto BDP-a, sa mogućim padom nakon toga. Devizne rezerve trebalo bi da ostanu na solidnim nivoima.

Rizici po privredu i fiskalni prostor

Rizici po ekonomske projekcije, prema MMF-u, i dalje su pretežno negativni. Prolongirano rešavanje pitanja sankcija NIS-u, kao i domaće političke tenzije, mogle bi da uspore privrednu aktivnost.

S druge strane, rizike ublažavaju visoke devizne rezerve i depoziti države, rezilijentan bankarski sektor i umeren javni dug. MMF ističe da je održavanje oprezne makroekonomske politike ključno za očuvanje kredibiliteta i fiskalne stabilnosti.

Ograničenje deficita i fiskalne reforme

Ograničenje fiskalnog deficita na 3 odsto BDP-a predstavlja, kako navodi MMF, „sidro politike“ koje obezbeđuje ravnotežu između tekuće potrošnje i investicija.

Vlasti Srbije, prema oceni MMF-a, jačaju upravljanje javnim investicijama i fiskalnu transparentnost. U toku su aktivnosti na izradi prvog izveštaja o poreskim rashodima, aktuarske studije o penzijskom sistemu, kao i objavljivanje podataka o državnim preduzećima, lokalnim finansijama i mineralnim resursima.

Energetske reforme i prioriteti ulaganja

Reforme u energetskom sektoru napreduju, ali MMF ističe da su potrebni dodatni napori kako bi se osigurala finansijska održivost i efikasnost državnih energetskih preduzeća. Srbija realizuje niz ključnih energetskih investicija, a prioritet bi trebalo dati najisplativijim projektima koji doprinose ekonomskim rezultatima i energetskoj bezbednosti.

Monetarna politika i inflatorni rizici

Trenutni stav monetarne politike ocenjen je kao odgovarajući. NBS, prema oceni MMF-a, održava makroekonomsku stabilnost ne reagujući na kratkoročne fluktuacije cena. Kako se očekuje postepeno ukidanje ograničenja cena i marži, potrebno je pažljivo praćenje inflatornih rizika.

MMF: Podrška ukidanju ograničenja cena i rešenju pitanja NIS-a

Tim MMF-a pozdravlja nameru vlasti Srbije da do kraja februara ukine ograničenja cena i trgovačkih marži, u skladu sa planom. Takođe, navodi se da su vlasti odlučne da razreše pitanje sankcija NIS-u na način koji će obezbediti stabilno snabdevanje Srbije naftnim derivatima.

„Tim MMF-a zahvaljuje vlastima Srbije na gostoprimstvu i otvorenoj i konstruktivnoj diskusiji“, navodi se u saopštenju.

Autor: D.Bošković