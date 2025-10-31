Obrknežev: Performansi i šetnje do Novog Sada ne mogu se povezati sa tugom i sećanjem na žrtve

Politički analitičar Nebojša Obrknežev izjavio je danas da se performansi i šetnje studenata u blokadi i građana do Novog Sada, gde će 1. novembra biti održan komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu, ne mogu povezati sa tugom i sećanjem na žrtve jer, kako je naveo, način dolaska u Novi Sad izgleda kao "diskoteka".

"Ne možete da prikazujete u istom momentu dva lica - s jedne strane sreću a sa druge strane tugu. Sa svim performansima do sada i svim skupovima koje su imali do sada, mi smo videli nasilje nakon svakog završetka. Da li neko stvarno misli da je ovo neko drugi u odnosu na one koji su palili zeleno svetlo, skinuli prsluke i koji su direktno tim činom pozvali na nasilje", rekao je on za Tanjug, govoreći o sutrašnjem skupu u Novom Sadu na koji su pozvali studenti u blokadi.

Obrknežev je rekao da su ovo poslednji promili energije opoziciono političkih organizacija, aktivističkih organizacija, nevladinih organizacija i svih drugih elemenata "blokadersko-plenumaškog obličja", ocenivši da će oni sada svu svoju moć i energiju preusmeriti kako bi izazvali određene incidente, poslali negativnu sliku u svet i direktno išli protiv Srbije, a ne vlasti.

On smatra da je njihova borba protiv sadašnje vlasti direktno i isključivo borba protiv države Srbije, s obzirom na to da niko od njih u ovom momentu ne razmišlja o NIS-u, dešavanjima u AP Kosovu i Metohiji, o Republici Srpskoj i državi.

"Mislim da oni grobovi srpskih junaka u našoj istoriji, kada sagledaju ova dešavanja i celokupnu situaciju u kojoj se država nalazi, plaču jer ne mogu da verujem da je jedan mali deo naroda spreman na to da ide protiv sopstvene države onda kada je definitivno otadžbini teško, a ne vlasti", poručio je Obrknežev.

Na pitanje da li postoji opasnost da se krene u nasilje nakon što se komemorativni skup u Novom Sadu koji organizuju studenti u blokadi završi u 20 časova, Obrknežev je rekao da se nada da će preovladati razum i tuga i saosećanje sa bolom zbog tragedije koja se desila prošle godine u Novom Sadu, i da niko neće direktno pozvati na nasilje.

Kako je naveo, nasilje na ulicama su do sada oni prouzrokovali, izgenerisali, spuštajući to nasilje na lokalne samouprave i sve druge vidove institucija, kao što je Gradska kuća u Novom Sadu kada su dan nakon tragedije na železničkoj stanici donosili fekalije ispred Gradske kuće.

Obrknežev smatra da je država spremna na sve i da nijedan vid nasilja, ugrožavanja tuđe imovine ili tuđih života neće dozvoliti, i da će policija raditi svoj posao jer to građani Srbije i očekuju.

"Ta grupa ljudi nije cela Srbija, cela Srbija ima mogućnost da bira svoju vlast na izborima, a oni neka se takođe do tada organizuju. Problem koji imaju jesu međusobna trvenja, plenum protiv plenuma, univerzitet protiv univerziteta. To nije politika. Da bi se neko bavio politikom mora da razume nacionalne, regionalne i geopolitičke okolnosti da bi mogao da vodi državu", poručio je on.

Odgovarajući na pitanje da li studenti u blokadi mogu narativom o borbi za pravdu u državi koja ne funkcioniše da dobiju neku novu podršku, Obrknežev je rekao da pad studentsko blokaderske popularnosti pokazuje koliki su problemi između opozicije i blokadersko-plenumaškog soja, i dodao da se ne mogu ozbiljno baviti politikom ljudi koji imenom i prezimenom nisu izašli i stali iza nečega, već se kriju iza plenuma.

"Ako želite nešto, ako želite da budu odgovorni, valjda vi kao odgovoran pojedinac unutar nekog kolektiva treba da stavite svoj potpis, a ne sa kolektivom da izađete i nešto rušite, zahtevate", napomenuo je on i dodao da iako posle godinu dana njhovi likovi nisu definisani, razobličio se kolektivni parametar ljudi koji stoje iza njih, a koji žele da ne vide predsednika Srbije Aleksandra Vučića ovde i koji svim koracima rade isključivo protiv države.

Autor: Pink.rs