UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! SPECIJALNA EMISIJA O ZLU KOJE SPREMAJU BLOKADERI - Krstić: 12 meseci maltretiranja građana, sve je prevara (VIDEO)

Upravo na TV Pink i Pink.rs možete pratiti Specijalnu emisiju o najnovijim saznanjima o velikom zlu koje blokaderi spremaju večeras i sutra.

U emisiji možete saznati sve detalje zločinačkog plana blokadera Miše Bačulova, koji je, kako se navodi, planirao da izazove haos i građanski rata u Srbiji.

Postoje tri audio i video snimka koji dokazuju šta su Bačulov i saradnici planirali da urade.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović ocenjuje da je reč o široj akciji.

- Onaj ko te uputi u ovo, taj može i namerno da pogreši. Mnogo je za organizatore efikasnije da Bačulov, umre nego da bude otrovan, pa se oporavi. On i sam ima dileme - istakao je Milovanović.

Dejan Vukelić, zamenik glavnog i odgovornog urednika lista Informer je ukazao da je Miša Bačulov predvodio svaku od nasilnih akcija.

- On je akter tih uličnih akcija blokadera. Viđen je i na Železničkoj stanci u Novom Sadu pre pada nadstešnice - ukazao je Vukelić.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić je izrazio bojazan da postoje slične akcije koje služba nije uspela da snimi.

- Ovo građanima treba da otvori oči. Dvanaest meseci maltretiranja građana, sve je prevara - istakao je Krstić.

Vojislav Šešelj, lider SRS-a, rekao je da je ovo atentat na predsednika Srbije, ali ne fizički, nego politički.

- Krajnji cilj je da Vučić bude politički mrtav - ocenio je Šešelj.

Kako je rekao, da su sproveli svoju nameru to bi dovelo do određenog haosa u Srbiji.

- Podsetiću vas da sam govorio da očekujem pre 1. novembra ili da ubiju nekog istaknutog čelnika režima, ili nekog od zvaničnika opozicije. U ovom slučaju su izabrali nešto treće, a Bačulov se unapred obezbedio da to bude tolika doza otrova da preživi, ali da naprave što veći haos. To jeste krivično delo, to je ugrožavanje ustavnog poretka - kazao je Šešelj i dodao:

Mislim da Bačulov nema autoritet u narodu, ali odabran je on, možda je nekom pametnijem od njega to palo na pamet, a on je to prihvatio.

Prema njegovim rečima, potrebna je opšta opreznost u svim službama bezbednosti i policijskim stanicama.

- Moguće je da još nešto pokušaju, večeras ili sutra na skupu - upozorio je Šešelj i dodao da su oni koji sve planiraju svoju decu na vreme sklonili.

PRVI SNIMAK - Dokaz velikog zla koji su spremali

Na snimku se vidi kako Miša Bačulov razgovara sa doktorom koji ga upozorava šta treba da popije i ističe da pored sebe treba da ima adrenalin.

- Šta ćeš ako ozbiljno zaglaviš - upitao je saradnik Miše Bačulova.

Dragan J. Vučićević je naveo da se Bačulov sa doktorom dogovara kako da se otruje, a da preživi.

- Ja sam video da oni nemaju ni međusobno poverenje, sumnjaju u trećeg lekara, ne znaju šta bi moglo da mu se desi - ocenio je Šešelj i dodao da Bačulov konstantno pokazuje strah.

DRUGI SNIMAK - Bačulov u nekoj medicinskoj ustanovi razgovara sa doktorom

Na drugom snimku se takođe vide neoborivi dokazi zlokobnog plana.

Šešelj je rekao da i u ovom snimki prepvladava strah da bi neko nešto mogao da doda.

Vučićević je rekao da se vrlo korektno vidi monstruozan plan za pravljenje haosa i građanskog rata u Srbiji.

- Cilj je da ubiju Vučića u političkom smislu i da vlast uzmu na silu - kazao je Vučićević.

TREĆI SNIMAK - Bačulov u nekoj medicinskoj ustanovi razgovara sa doktorom

Na trećem snimku se vidi kako Bačulov razmatra da doktorom koji lek da uzme.

Lekar mu govori da sve što radi, radi na svoju ruku i savetuje mu da to ne uradi.

Od Bačulova lekar traži da ne pominje njegovo ime i napominje da nema protivotrova.

Šešelj, analizirajući snimak, kaže da je ricin težak bojni otrov primenjivan u Prvom svetetskom ratu.

- On izaziva blokadu proizvodnju proteina u organizmu - kazao je Šešelj.

Dejan Vukelić, dodaje da ovo nije prvi put da blokaderi pokušavaju da podmetnu slične stvari.

- Loša vest je što se Srbija podelila na dva dela, većinski i manjinski. Ono što smo danas videli upućuje na još nekoliko pitanja. prvi pt vidimo kako teku pripreme ovih podmetačina. Pad nadstrešnice je tragedija, a oni već godinu dana pokušavaju da izazovu novu tragediju kako bi došlo do novog nasilja - rekao je Vukelić.

Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost ističe da je predsednik Vučić bio pod ogromnim pritiskom i da se konstantno radilo na njegovoj dehumanizaciji.

- Vučić je bio pod velikim pritiskom, pozivali su na njegovo ubistvo, kao i ubistvo njegovih najbližih. previše je polarizacije u našem društvu i previše se bavimo ljudima koji žele da destabilizuju državu - rekla je ona.

Vukelić dodaje da istraga ne sme da stane na ovome.

- Traži način da napravi što veću štetu Aleksandru Vučiću. ovo je dokaz da je u pitanju organizovana akcija i istraga ne sme da stane na ovome. Sutra će pristojna Srbija da tuguje - rekao je Vukelić.

