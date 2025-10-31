'MOŽEŠ DA ROKNEŠ' Objavljen i treći snimak: Ovako je Bačulov ugovarao TROVANJE! Pominje se lek koji treba da popije (VIDEO)

Na trećem snimku lekar kaže Bačulovu da su mu na toksikologiji predložili ricin, koji ubija, ali u manjim količina proizvodi ono što Bačulov hoće tri dana prouzrokuje da ne zna gde je...
Lekar kaže da mu ne savetuje da uradi šta hoće.
- Molim te, ako kažeš moje ime... Meni paranoja.... Opasno... Zaboravi da postojim, mada, verovatno sve znaju - kazao je lekar.
Bačulov pita koji je protivotrov je to, a lekar odgovara da ga nema.
- Agonija. Možeš da rokneš - kazao mu je lekar.
Lekar mu je savetovao da popriča i sa Kaćom, a Bačulov kaže da je ona protiv plana.
Autor: S.M.