'MOŽEŠ DA ROKNEŠ' Objavljen i treći snimak: Ovako je Bačulov ugovarao TROVANJE! Pominje se lek koji treba da popije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Informer.rs, Instagram.com ||

Na trećem snimku lekar kaže Bačulovu da su mu na toksikologiji predložili ricin, koji ubija, ali u manjim količina proizvodi ono što Bačulov hoće tri dana prouzrokuje da ne zna gde je...

Lekar kaže da mu ne savetuje da uradi šta hoće.

Foto: Informer.rs


- Molim te, ako kažeš moje ime... Meni paranoja.... Opasno... Zaboravi da postojim, mada, verovatno sve znaju - kazao je lekar.

Bačulov pita koji je protivotrov je to, a lekar odgovara da ga nema.

Foto: Informer.rs

- Agonija. Možeš da rokneš - kazao mu je lekar.

Lekar mu je savetovao da popriča i sa Kaćom, a Bačulov kaže da je ona protiv plana.

Foto: Informer.rs

Video: Informer.rs

Autor: S.M.

