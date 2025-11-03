GORAN KARADŽIĆ OŠTRO NAKON NAPADA NA ĆACILEND: Ne brat na brata, nego brat za brata!

Goran Karadžić, bivši proslavljeni košarkaš i član Srpske napredne stranke, pojavio se ispred Skupštine Srbije kako bi dao podršku studentima koji uče i građanima nakon, kako ga je nazvao, "jezivog napada na Ćacilend".

Poručio je da neće dozvoliti da se Srbija razbije iznutra.

"Ne razumemo ove ovde, oni koji su Srbi. Ne samo građani Srbije, nego koji su Srbi," izjavio je Karadžić.

"Štimcu sam uputio srpsku i sportsku poruku: 'Ajdete da se nađemo nas dvojca – vi sa kamere s jedne strane, oni s druge – da se ispričamo. Da vidimo, jer nećemo gledati ko je veći Srbin. Jednu poruku ja ću uputiti i tada i stalno ću ponavljati: 'Ne brat na brata, nego brat za brata. Ljudi, nemojte da nam spoljne sile i spoljni faktori utiču na bezbednost države.'"

Karadžić je zatim uputio i direktnu poruku bivšem košarkašu, a današnjem blokaderu Vladimiru Štimcu:

"Dođi da se vidimo na bezbednom terenu, popričaćemo ti i ja. I sportski, i srpski, što je najbitnije. Da vidimo to šta vodiš ti, a s druge strane ja stojim. Ispred njega ću stajati, a sva ova braća i sestre ovde koji stoje – mi ne damo Srbiju. Vrlo je prosta priča."

U nastavku izlaganja naglasio je ulogu i žrtvu koju bezbednosne službe već godinu dana podnose u borbi protiv nasilnih protesta i blokada.

"Opet svaka čast našim bezbednosnim institucijama – policiji (beogradskoj, brigadi IJP, žandarmeriji, UKP, saobraćajnoj, SUK...), BIA, komunalcima! Godinu dana se bore sa blokaderima! I oni su nečiji sinovi, ćerke, majke, očevi, pa i bake, i deke!"

Završnu poruku posvetio je pozivu na jedinstvo i poštovanje države:

"Svi zajedno, i sad i uvek, ćemo apelovati: ‘Ne brat na brata, već brat za brata!’ Ne damo našu majku državu! 🫶🇷🇸❤️💙🤍"