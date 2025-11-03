AKTUELNO

Politika

VLADIMIR ŠTIMAC IPAK NIJE PUŠTEN NA SLOBODU: Prebačen na Urgentni centar, kao i Bačulov traži pregled lekara

Kako nezvanično saznajemo, Vladimir Štimac ipak nije pušten na slobodu da opet divlja ulicama glavnog grada, već se i dalje nalazi u režimu zadržavanja do 48 !

Prethodno je sudija-blokaderka iz Višeg suda u Beogradu Ksenija Marić usvojila žalbu njegovog advokata na rešenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kojim mu je bilo određeno zadržavanje do 48 sati i ukinula to rešenje.

Nezvanični izvori naše redakcije tvrde da će policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doneti novo rešenje o zadržavanju ovog nasilnika.

Štimac se prema nezvaničnim infomracijama, trenutno nalazi na Urgentnom centru jer je od policije tražio da mu omogući lekarski pregled.

Podsetimo, Štimac je sinoć uhapšen jer je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

Isti scenario sa Urgentnim centrom pre dva dana je primenio i blokader Miša Bačulov, koji je u petak uhapšen pod sumnjom da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to okrivi predsednika Republike Srbije i državni vrh u cilju da tako izazove revolt kod građana i omasovi protest koji je bio zakazan za subotu - 1. novembar, te da izavove eksalaciju nasilja koja bi dovela do smene vlasti.

Autor: Iva Besarabić

#Lekar

#Politika

#Pregled

#Pritvor

#Vladimir Štimac

#blokader

