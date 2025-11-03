'KORUMPIRANA BANDA IZ POJEDINIH TUŽILAŠTAVA IZMISLILA SLUČAJ RENOVIRANJA' Vučić: Biće donet leks specijalis za Generlaštab

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će biti donet leks specijalis koji se odnosi na zgradu Generalštaba i dodao da ne razume zašto nije donet još pre dve godine.

"Ta korumpirana banda iz pojedinih tužilaštava je izmislila slučaj renoviranja Generalštaba. Ja sam još 2016. godine tražio da se renovira Generalštab. Ne, nego treba da se sruši, da nekome padne na glavu i da ubije čoveka", rekao je Vučić.

On je naveo da je tražio i da se napravi muzej žrtava NATO agresije i da je uspeo to da dogovori sa Amerikancima, da imamo prvi put, pošto ga danas nemamo.

"I to njihovim parama, da se obnovi sve. Ja sam rekao ovo mnogo pre nego što sam znao za Trampa. Tražio i zbog prostora za vojsku, VBA i sve drugo, i nismo ušli u to samo zato sto su ovi stručnjaci iz raznih tih zavoda rekli nemojte ništa", naveo je Vučić.

Centrala mora da odobri sve

On je ocenio da oni (tužioci, sudije) gone zbog toga što je nalog stigao spolja jer, kako je rekao, "Srbija ne sme da uspostavi bolje odnose sa Trampovom administracijom".

"Zato to moraju da gone. I ja sam srećom rekao niko neće da vas natera da vi prihvatite to ili ne, ali ćemo onda morati da donesemo leks specijalis. I biće donet leks specijalis što je trebalo da se donese još pre dve godine, ne razumem zašto nije. Kad imate Ekspo, olimpijade i ostala čuda i Pariz i Milano donose leks specijalis...", naveo je Vučić.

On je dodao da oni hoće da kažu da nema pravo da se radi dok centrala ne odobri.

"Ako kreneš da radiš, a nama se ne sviđa i rušiš geopolitičke osnove koje se nama ne dopadaju ili rušiš one koje nam se dopadaju, onda ćeš da ideš iza rešetaka", rekao je Vučić.



On je ukazao i da neki ljudi ne razumeju šta je država, zašto mora da se gradi.

Ljudi se plašili da izdaju dozvole

"Znate zašto nemamo veću stopu rasta? Zato što su se ljudi plašili da izdaju građevinske, lokacijske uslove, građevinske dozvole i sve drugo. Građevina nam je - 13,9. To vam je deo blokaderskog uticaja", rekao je Vučić.

Kako je rekao, to je deo toga da ništa ne sme da se radi i da je onaj koji radi - zločinac.

"Neverovatno je da vi imate da svakoga dana puštaju svakoga ko gađa šipkama, motkama, ko tuče nekoga na ulici, samo čekam kada će ovoga što upuca ovog čoveka da puste na slobodu. Svakoga dana, i tužioci i sudije. Tužioci nekad nekoga neće da gone, ali još češće sudije jedva čekaju da pokažu da su blokaderi, valjda time se dokazuju nekome spolja, ali su zato sa neverovatnom revnošću gonili ljude za koje nemate pojma zašto ih gone. I svi su se preplašili", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs