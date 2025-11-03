Vučić: Očigledno je da mnogi spolja i iznutra žele građanski rat u Srbiji

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je večeras da je očigledno da mnogi žele građanski rat u Srbiji, kako iz inostranstva, tako i iz zemlje, dodajući da zato nikada neće odustati od poziva na dijalog svim građanima.

"Moja molba svima - samo da razgovaramo. I nikada od toga neću odustati. Oni neće promeniti moje mišljenje, koje je najgore o svemu onome što su radili u prethodnih godinu dana. Nemam problem sa time da čujem od njih sve najgore o sebi. Ali i taj razgovor je blagorodan i lekovit. Vi nećete promeniti moje mišljenje. Neću promeniti ja vaše, ali ćemo da razgovaramo. Svaki razgovor je lekovit i blagorodan", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje ko želi građanski rat u Srbiji.

Vučić je povodom sinoćnog incidenta ispred Skupštine Srbije rekao da je jasno ko je izazvao sukob.

"Policija ništa, pomerila ih deset metara, malo ih odgurala, oni gađali policajce, gađali ljude u Pionirskom parku, zapalili šator bakljom, vidi se kako ih gađaju i bakljama, i motkama, i svim drugim. Doduše, tada je usledio odgovor iz Pionirskog parka, u onom delu iza Narodne skupštine, usledio je odgovor i tada su pobegli svi glavom, bez obzira, niko nije mogao do Pančevačkog mosta da ih zaustavi. Ali samo hoću da vam kažem da je svakome jasno ko je prvi započeo, ko je prvi izazvao sukob i ko je to želeo", rekao je Vučić.

Govoreći o građanima koji su došli da podrže Dijanu Hrku u štrajku glađu, Vučić je upitao kako među tim istim ljudima nije postojala empatija prema drugim porodicama žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, navodeći primere Đura Race i porodice Firić.

Komentarišući video snimak hapšenja osoba kod kojih je juče kod Narodne skupštine pronađeno oružje, primetio je da je kod jedne osobe pronađen nož i bokser.

''On ima i nož i bokser. Gde si ti pošao? Šta ti u stvari želiš da radiš? Da ubiješ nekoga? To je tvoja namera? Ti si negde pošao da nekoga ubiješ. Ili da nekome polomiš vilicu, da mu uništiš život. Da li razumeš da time sebi uništavaš život?", upitao je Vučić.

Dodao je da se zato trudio da sve ljude pozove na mir.

"Znate li koliko je sinoć, kada je krenuo kontranapad iz Pionirskog parka, znate li koliko je ljudi bilo angažovano da zaustavi te momke, da ih ne jure do Pančevačkog mosta? Koliko ljudi i koliko energije je bilo angažovano? Preko 150 ljudi je bilo angažovano na zaustavljanju kontranapada. Kontranapad je bio efikasan i uspešan, ovi su pobegli. Ali tada je bukvalno 150 ljudi držalo momke, da ih ne bi jurili dalje. Zašto ovo govorim? Pozivam, pre svega te ljude, da ne nasedaju na ovakve provokacije", rekao je Vučić.

Dodao je da je čuo da je danas u jednoj od torbi kod nekoga od učesnika blokada pronađena defanzivna ručna bomba.

"Zamislite da su bacili tu ručnu bombu u Pionirski park. Bilo bi stotinu mrtvih. O čemu razmišljate ljudi? A moj poziv je pre svega uperen na ove druge ljude, da im ne uzvraćaju. Mi moramo da sačuvamo mir u Srbiji. Mi moramo da sačuvamo stabilnost u Srbiji. Ne smemo da se ponašamo kao što se oni ponašaju. Ne smemo to da radimo", poručio je Vučić.

Autor: Pink.rs