PREDSEDNIK VUČIĆ OTKRIO KOLIKO JE NOVCA IZGUBILA SRBIJA ZBOG BLOKADERA: Tražiću odogovrnost za svako nasilje nad svakim građaninom Srbije dok sam živ

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da nikada neće odustati od traženja odgovornosti za nasilje nad građanima Srbije i dodao da je zemlja izgubila milijarde evra zbog blokadera, odnosno zločina koji se čini mesecima unazad.

"Tražiću odogovrnost za zločinačku organizaciju za napad u Nišu, za obojenu revoluciju, za svako nasilje nad svakim građaninom Srbije, dok sam živ. Dok sam živ boriću se za postojanje principa odgovornosti. Ovu zemlju su uništili za milijarde evra. Na zapadu razumeju jezik novca, i nije nam problem da izračunamo koliko smo izgubili, ali ću vam ja reći sada - milijarde", naveo je Vučić gostujući na Informer TV u četvrtak uveče.

On je dodao da zločin prema Srbiji čine svakog dana.

"Baš me briga za vlast, ostalo mi je još godinu i po dana, ali me interesuje da odgovarate za zločin prema Srbiji. Ovo je gore od svake pljačke, neko će morati da odgovara za to", jasan je bio predsednik Vučić.

Autor: D.B.