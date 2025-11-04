Vučević obišao Mrdića i zamolio ga da prekine štrajk glađu

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je jutros narodnog poslanika te stranke Uglješu Mrdića, koji već peti dan štrajkuje glađu ispred Narodne skupštine i zamolio ga da prekine štrajk.

"To nije politički čin, već je ljudski vapaj za pravdom. Razgovarali smo, i zamolio sam i veterane koji su sa njim i njega da prekinu štrajk glađu. Mi nikada nećemo odustati od borbe za istinu i pravdu. Do kraja ćemo isterati na čistac istinu Znaće se ko je i za šta odgovoran prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, tragedije koja je odnela 16 života", napisao je Vučević na Instagram nalogu.

Dodao je da će za to odgovarati svi koji su krivi.

"Kao što moraju da odgovaraju i svi oni koji su vršili nasilje prethodnih 12 meseci širom Srbije. Ali za to nismo nadležni ni Uglješa, ni ja, već institucije koje moraju da rade svoj posao. Važno je da sačuvamo zdravlje, razum i veru u pravdu", zaključio je Vučević.

Predsednik Aleksandar Vučić zamolio je sinoć Uglješu Mrdića i veterane, kao i Dijanu Hrku, koji su ispred Skupštine Srbije, da prekinu štrajk glađu.

Autor: Iva Besarabić