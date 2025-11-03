To je moja obaveza kao predsednika: Vučić zamolio Hrku da prekine štrajk glađu

Predsednik Aleksandar Vučić zamolio je večeras Dijanu Hrku, kao i Uglješu Mrdića i veterane, koji su ispred Skupštine Srbije, da prekinu štrajk glađu.

- Iskoristio bih priliku da zamolim, iako znam da će to biti prilika da me gospođa Hrka uvredi, da zamolim i Uglješu Mrdića i veterane sa njim koji štrajkuju glađu i gospođu Hrku, da prekinu štrajk glađu - poručio je Vučić gostujući u emisiji Ćirilica na TV Prva.

Vučić je dodao da razume i političke performanse i razume sve, ali ih je zamolio da to ne čine.- Imam ogromno poštovanje i znam kolika je bol kada izgubite dete. Molim vas, primite moje saučešće još jedanput, ali vas, kao Boga molim nemojte da naškodite svom zdravlju - rekao je Vučić

Zamolio ih je da čuvaju svoje zdravlje i poručio:

- Pravdu ćemo izgurati do kraja i znaće se precizno ko je i kako - odgovoran. Ko je kriv, taj će odgovarati - nema nikakve sumnje. A za to nismo nadležni ni vi, ni ja. Te vas samo molim da to učinite zbog sebe, jer svi ovi koji dolaze da vas tapšu po ramenu, ne dolaze da vas tapšu po ramenu zbog tobože empatije. Za njih to odlično znam. I video sam ih danas od Kesića do Marinike Tepić. Oni imaju svoje interese i ništa drugo. I ništa više od toga. Tako da, to je moja molba - rekao je Vučić.

Naglasio je da je spreman da primi i najteže udarce i uvrede, ali da je njegov posao kao predsednika da sa tom molbom izađe.

Autor: Dalibor Stankov