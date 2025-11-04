BLOKADERI UMESTO DIJALOGA PONOVO IZABRALI NASILJE! Kojčić za Pink: Oni su jedan antidemokratski, anticivilizacijski i antisrpski pokret (VIDEO)

Pre dve večeri se na platou ispred Narodne skupštine ponovo okupila nekolicina nasilnih blokadera koja je pokušala da izazove haos. Oni su bacali topovske udare, baklje, kamenice, flaše, pa pokušali da upadnu u Pionirski park i zapale žive ljude koji su se tamo nalazili.

Konstantno su huškali na građanski rat i rušenje ustavnog poretka, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom pozvao na dijalog i zamolio pristojne građane Srbije na mir i uzdržanost.

Politički filozof Dragoljub Kojčić navodi da dolazak snajperista u Beograda potvrđuje još jednu sličnost između delovanja stranih faktora u izazivanju obojene revolucije u Ukrajini sa situacijom u Srbiji.

- Jako je dobro što je predsednik pomenuo dolazak dvojice snajperista u Beograd za kojima se još uvek traga. Mene to podseća na 2014. godinu kada su započeli oni nemiri u Kijevu, Majdan, gde su se pojavili neidentifikovani snajperisti koji su pucali i na jedne i na druge kako bi zavadili dva dela ukrajinske političke javnosti. Sasvim je jasno da je to neko došao iz inostranstva kako bi obavio taj posao. U ovoj nesreći, kada potpuno propada demokratski koncept borbe za vlast, kada se sve pretvara u golo nasilje, imamo nekoliko centara moći od kojih zebemo i koji su aktivno učestvovali u generisanju nereda u našoj zemlji - rekao je Kojčić i dodao.

- Imamo čitav segment hrvatske politike koji je poprilično masovan, imamo i Piculinu rezoluciju u Strazburu, tu je i naše tužilaštvo na čelu sa Zagorkom Dolovac, koje je najviše doprinelo generisanju nereda u zemlji. Sve posledice koje slede su rezultat toga. Međutim, bez jednog domaćeg izdajnika ne može da uspe udar na državu. - rekao je Kojčić.

Kojčić dodaje da uprkos pokušajima da se oslabi država plate i penzije rastu.

Kojčić ističe da je uloga hrvtske države na dešavanja u Srbiji i podsticanje na obojenu revoluciju sve jasnija iz dana u dan.

- Ovo je samo hrvatsko krilo domaćih blokadera. Samo izbrojite koliki je procenat porodica iz Hrvatske imalo svog predstavnika na koncertu Tompsona, skoro svi. Taj Gruhonjić ovde živi najnormalnije. Muka mi je više od te satanske manipulacije kada kažu da su okupljeni u Pionirskom parku napali ostale, pa otkud ti ostali tu, zašto su došli? Drugo, kako ja pamtim ovih proteklih godinu dana, pamtim po paljenju, po vatrama, po pokušaju ubistva Bogdanovića, ovom sada požaru. Pitam se da li bi i te same nesrećne žrtve želele da na njihovoj nesreći bude srušena Srbija - rekao je Kojčić.

Kojčić navodi da predstavnici blokadera sami najbolje pokazuju kako bi Srbija izgledala da su oni na vlasti-

- Do sada je policija stajala kao živi zid u fudbalu, ne dozvoljavajući blokaderima da napdne one institucije koje ne smeju. Blokaderi su jedan antidemokratski pokret, jer nigde nisu pokazali da su demokrate, pod broj dva, to je nasilan i anticivilizacijski pokret, jer su pokušali da zapale žive ljude, takođe je i antisrpski pokret. Taman nakon što smo 10 godina uspeli da konstituišemo jednu demokratsku državu i kojoj postoji vladavina prava, dešava se ovo. Njihovi frontmeni su Miša Bačulov i Vladimir Štimac kao i onaj jedva pismeni Đokić, da li bilo ko može da zamisli da sa njima na čelu možemo da imamo bilo kakvu budućnost. Pa zamislite njih troje ispred Trampa, Putina, Makrona, Đinpinga i ostalih. Je l' za to Srbija treba da glasa? - pitao je Kojčić.

Autor: Iva Besarabić