'UHAPŠEN JE SA RAZLOGOM I MORA ODGOVARATI' Jorgić za Pink o pokušaju Vladimira Štimca da izazove OPŠTI HAOS ispred Skupštine Srbije: Juče je tokom celog dana pozivao na okupljanje, revolt i FIZIČKO NASILJE (VIDEO)

Sinoć se na platou ispred Narodne skupštine okupila nekolicina nasilnih blokadera koja je pokušali da izazove haos. Oni su bacali topovske udare, baklje, kamenice, flaše, pa pokušali da upadnu u Pionirski park i zapale žive ljude koji su bili tamo.

Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije i direktor "Borbe", reagovao je na sinoćnje nerede ispred Skupštine Srbije.

- Zbog čega su se uopšte sinoć okupili ljudi ispre Skupštine Srbije? Zašto ćete vi tamo? Posle onog komemorativnog skupa poslala se lepa slika i pokazalo se jedinstvo bez obzira koliko se ljudi okupilo i u kojim gradovima. Bili smo svi kao jedno. Posle toga, kome treba onaj haos sinoć, kome treba još neka žrtva? Da vi onako jurite sa onim bakljama, koga želite da zapalite? - upitao je Jorgić i dodao:

- Dijana Hrka, ukoliko izražava neko svoje nezadovoljstvo, zašto je došla ispred Skupštine Srbije, zašto nije otišla ispred suda? Ne odlučuje Skupština o tome. Ovo više liči na neku nameru da se ona zloupotrebi i da bude tamo kako bi se stvorila neka panična masa - rekao je Jorgić.

Jorgić se osvrnuo i na sinoćnje hapšenje Vladimira Štimca kojeg je policija privela nako što je tokom celog dana podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti

- Juče tokom čitavog dana poziva na okupljanje, revolt i fizičko nasilje. Ništa to dobro neće doneti. Uhapšen je sa razlogom i mora odgovarati za to. Videli smo juče da je policija bila odlučna i da je reagovala adekvatno. Videli ste da su ih gađali flašama i dimnim bombama kako bi se došlo do neistomišljenika. Juče je tamo bilo možda hiljadu ljudi, zamislite koliko je to malo naspram naroda koji ne žele da učestvuju u tome. Način da se do nekoga cilja dođe ne sme biti preko ulice, već preko izbora - rekao je Jorgić.

Autor: Iva Besarabić