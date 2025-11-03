AKTUELNO

Politika

'UHAPŠEN JE SA RAZLOGOM I MORA ODGOVARATI' Jorgić za Pink o pokušaju Vladimira Štimca da izazove OPŠTI HAOS ispred Skupštine Srbije: Juče je tokom celog dana pozivao na okupljanje, revolt i FIZIČKO NASILJE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sinoć se na platou ispred Narodne skupštine okupila nekolicina nasilnih blokadera koja je pokušali da izazove haos. Oni su bacali topovske udare, baklje, kamenice, flaše, pa pokušali da upadnu u Pionirski park i zapale žive ljude koji su bili tamo.

Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije i direktor "Borbe", reagovao je na sinoćnje nerede ispred Skupštine Srbije.

ŠTIMAC POZIVAO NA NASILNU PROMENU VLASTI I SUKOBE: Oglasilo se VJT o hapšenju blokadera, urlao i histerisao na policiju, građane podstrekivao na nasil

- Zbog čega su se uopšte sinoć okupili ljudi ispre Skupštine Srbije? Zašto ćete vi tamo? Posle onog komemorativnog skupa poslala se lepa slika i pokazalo se jedinstvo bez obzira koliko se ljudi okupilo i u kojim gradovima. Bili smo svi kao jedno. Posle toga, kome treba onaj haos sinoć, kome treba još neka žrtva? Da vi onako jurite sa onim bakljama, koga želite da zapalite? - upitao je Jorgić i dodao:

- Dijana Hrka, ukoliko izražava neko svoje nezadovoljstvo, zašto je došla ispred Skupštine Srbije, zašto nije otišla ispred suda? Ne odlučuje Skupština o tome. Ovo više liči na neku nameru da se ona zloupotrebi i da bude tamo kako bi se stvorila neka panična masa - rekao je Jorgić.

Foto: TV Pink Printscreen

Jorgić se osvrnuo i na sinoćnje hapšenje Vladimira Štimca kojeg je policija privela nako što je tokom celog dana podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti

'HTELI SU DA IZAZOVU OPŠTI HAOS' Predrag Jeremić za Pink o NASILJU ispred Skupštine Srbije: Ovo više nema veze sa PRAVDOM, ovde se samo traži GLAVA PR

- Juče tokom čitavog dana poziva na okupljanje, revolt i fizičko nasilje. Ništa to dobro neće doneti. Uhapšen je sa razlogom i mora odgovarati za to. Videli smo juče da je policija bila odlučna i da je reagovala adekvatno. Videli ste da su ih gađali flašama i dimnim bombama kako bi se došlo do neistomišljenika. Juče je tamo bilo možda hiljadu ljudi, zamislite koliko je to malo naspram naroda koji ne žele da učestvuju u tome. Način da se do nekoga cilja dođe ne sme biti preko ulice, već preko izbora - rekao je Jorgić.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Andrija Jorgic

#Politika

#Srbija

#blokaderi

#predsednik

