'SINOĆ JE SVE OGOLJENO' Gojković za Pink o brutalnom divljaštvu blokadera: Nije cilj uništavanje prostorija stranke, već rušenje politike Aleksandra Vučića

Divljačko nasilje blokadera mogli smo da vidimo i sinoć na ulicama Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Valjeva, Čačka... Letele su flaše, limenke, kamenice, tukli su blokaderi i policiju i građane, uništavali stranačke prostorije, bacali petarde i topovske udare. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, 26 u Beogradu, 7 u Valjevu, 9 u Pančevu.

Predsednica pokrajinske vlade Maja Gojković istakla je danas za TV Pink da je sinoć sve ogoljeno i da se videlo se da ništa više ne postoji ništa od romantičnih studentskih protesta.

- To su organizovane terorističke bande, imaju oruđe, oružje, pokrivaju lica... Njihov cilj je uništavanje prostorija, ali ne kao cilj da unište fizički, već žele da unište političku ideju i program Aleksandra Vučića. Juče je uništavano palicama, dakle, uništavali su materijalne stvari - rekla je Gojković.

Ovde nema spontanosti, deluju organizovano, dodala je Gojković.

- Isti rad je u Beogradu, Nišu... U isto vreme. To je dakle dogovoreno, iz nekog ccentra dobro organizovano - navela je Gojković.

Da li imaju kampove za obučavanje, ovde ili van granica, to moramo da otkrijemo, dodala je.

- Biće lakše da se obračunamo sa pojavama koje ruše Srbiju. Dosta njih je provedeno, u Novom Sadu smo imali pokušaj ubistva. Imali smo pokušaje paljenja ljudi... Skandalozno je juče bilo izveštavanje jedne novinarke iz Novog Sada. Rekla je da je Novi Sad miran, i onda pokazuje teroriste sa oružjem, i kao razbijaju... Dakle, oni su deo ovog projekta rušenja političkog - kaže Gojković.

Dešavalo se sve ovo u Austriji i Nemačkoj, uoči rađanja fašizma, podseća Gojković.

- Neverovatno je, juče smo imali briselsku hladnoću u saopštenjima... Mislim na Martu Kos, ona ima prazne floskule, Srbiji je dosta toga. Kao miss sveta, tako se ponašala... Da vidim, kako bi se u Sloveniji rešavao problem terorista. Napad na stranku, gaženje ljudi po asfaltu... Gledali smo nestvarne prizore. Jedan mladić je pao ispred prostorija, ovo su stravični snimci, gde su ga tukli, pokušavali da ga skinu golog, pa je bio dobacivanja da treba da ga siluju - navela je Gojković.

Autor: D.B.