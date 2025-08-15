'GRAĐANI NE PRAVE HAOS, TU SU SAMO HULIGANI' Jeremić o divljanju blokadera: Napadom na policajca, napali ste državu

Divljačko nasilje blokadera mogli smo da vidimo i sinoć na ulicama Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Valjeva, Čačka... Letele su flaše, limenke, kamenice, tukli su blokaderi i policiju i građane, uništavali stranačke prostorije, bacali petarde i topovske udare. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, 26 u Beogradu, 7 u Valjevu, 9 u Pančevu.

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić ističe da pod hitno, moramo da se vratimo u ustavne okvire.

- Da građani nisu bilu tu preksinoć, ko zna šta bi se desilo... Oni su ušli od pozadi... Očigledno da nešto nije u redu i moramo da se vratimo u ustavne okvire, policija mora da hapsi. Građani to shvataju, njih nema, tu su samo huligani - rekao je Jeremić.

Kako dodaje, ljudi u tužilaštvu ne rade svoj posao, da li po ličnom nahođenju, nepoznavanju zakona ili po naredbi, to je pitanje.

- Policajac je tu da čuva živote, a huligani koji pokušavaju da uzmu pravdu u svoje ruke, mora da su umreženi sa organima unutra ali i spolja. Vi napadate policajca, vi obesmišljavate celu državu. Ovde imamo direktno izazivanje haosa, pokušaj izazivanja krvoprolića i preuzimanje vlasti na ulici.

Građani su dan pre toga morali da se samoorganizuju, da brane prostorije SNS.

- Imamo ljude koji razbijaju ljudima glave, koji su teroristi, pa kako oni da budu pušteni? - dodao je Jeremić.

Narodni poslanik Dejan Bulatović ističe da se Srbija ponaša i više nego demokratski.

- Terorizam. Ovo je zaista nešto što ne može drugačije da se komentariše. Želimo pravdu, ti ljudi mraju pred istražne organe, u zatvore, i ovo je terorizam. Da se ovo negde drugo dešava, ljudi bi za 24 sata bili u zatvoru. Ovo mora da se zaustavi, jer će nekoga koštati glave. Oni žele krv, žele da padne nečija glava - rekao je Bulatović.

Autor: D.B.