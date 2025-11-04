SARADNJA MLADIH, RAZMENA ZNANJA I IDEJA JE GARANT BOLJE BUDUĆNOSTI Mesarović: Akcenat ćemo staviti na što veći broj studentskih razmena, oni su najbolji most saradnje Srbije i Kine

Potpredsednica vLade i ministarka privrede Adrijana Mesareović bila je deo delegacije Srbije koju je ugosti Ding Kujling, rektor ,,Shangai Jiaotong University”.

-Kao jedan od najprestižnijih univerziteta u Kini, osnovan 1896. godine, i danas je poznat po snažnom fokusu na inženjerstvo, primenjene nauke, ekonomiju i medicinu. Saradnja mladih i Univerziteta Srbije i Kine, putem razmene znanja i ideja je garant bolje budućnosti. Nastavićemo da unapređujemo saradnju kroz razmenu znanja i iskustava u svim oblastima, a posebno u sektoru naprednih tehnologija. U narednom periodu akcenat ćemo staviti na što veći broj studentskih razmena, jer upravo mladi predstavljaju najbolji most saradnje između naših zemalja. Sve ovo počiva na čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine koje su izgradili predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Si Đinping. Pratimo viziju predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, jer upravo zahvaljujući politici kontinuiteta Srbija danas stoji rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama na svetu - navela je Mesaarović.

Autor: S.M.